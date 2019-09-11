Для поисковых кампаний повысили ставки по фразам, которые уже показывали высокую конверсию в целевые действия — в основном это семантика с упоминанием региона, бренда производителя и модели авто.

Список минус-слов дополнили информационными запросами. Также проанализировали площадки в РСЯ и сфокусировались на самых эффективных.