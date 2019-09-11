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Увеличение продажПовышение эффективностиАвтоИнтернет-магазиныЯндекс.ДиректЯндекс.МетрикаПро коллтрекингПоисковые и контекстные объявленияДинамические объявленияСмарт-баннерыРегиональный

Как форматы по фиду помогли автомагазину получить в 4,5 раза больше конверсий

Сайт-витрину сети автомагазинов Масленыч из Нижнего Новгорода трансформировали в интернет-магазин, запустили и сразу оптимизировали Директ, затем подключили смарт-баннеры и динамические объявления по фиду. Создали YML-файл с описанием 7000+ товарных позиций. Директ анализирует такой фид и генерирует динамические объявления для показа на поиске и смарт-баннеры для РСЯ автоматически. Кампании разбили на группы в соответствии с рубриками каталога — чтобы эффективней отслеживать рентабельность и управлять ставками. В тексты добавили информацию о текущих акциях и регулярно обновляли минус-слова. По данным коллтрекинга, 54% обращений Директа стали поступать с поисковой динамической рекламной кампании, 22% — со смарт-баннеров. Через год конверсий из Директа в месяц стало в 4,5 раз больше, а средний CPA снизился в 2,8 раз — без увеличения объёма ручного труда.
Результаты кейса
Авто
Конверсий стало в 4,5 раз больше, а CPA в 2,8 раза ниже — без увеличения объёма ручного труда
в 1,7 раз
в 1,7 раз
больше кликов
в 4,5 раз
в 4,5 раз
больше обращений
в 2,7 раз
в 2,7 раз
выше CR в обращение
в 2,8 раз
в 2,8 раз
снижение CPA
Клиент
Сеть автомагазинов из Нижнего Новгорода «Масленыч», maslenych.ru
В цифрах
2003 год основания, 7 200 товаров в каталоге, более 1000 покупок ежедневно по данным CRM компании.
Представитель
Денис Новиков, менеджер по развитию

Задача

Использовали

  • Яндекс.Директ / Поисковая реклама, Тематическая реклама, Динамические объявления, Смарт-баннеры
  • Яндекс.Метрика
  • Сервисы коллтрекинга Callibri и MANGO OFFICE

Период: 12 месяцев

Из презентационного сайта в интернет-магазин — как оптимизировать рекламу шаг за шагом

Сайт-витрину без кнопки покупки онлайн в конце 2017 г. обновили до интернет-магазина.
Добавили каталог, онлайн-оплату, настроили электронную коммерцию и запустили рекламу. Посчитали — сначала заказы обходились дорого.

Шаг 1. Оптимизировали текущие кампании

Улучшили действующие кампании и перераспределили бюджет

Для поисковых кампаний повысили ставки по фразам, которые уже показывали высокую конверсию в целевые действия — в основном это семантика с упоминанием региона, бренда производителя и модели авто.
Список минус-слов дополнили информационными запросами. Также проанализировали площадки в РСЯ и сфокусировались на самых эффективных.

Проработали креативы на поиске и в сетях — получили первые результаты

Составили релевантные заголовки, указали цены и УТП. Обновили и дополнили расширения, продумали быстрые ссылки на основные разделы.
В сетевых кампаниях обновили картинки, добавили цены и информацию об акциях.

Результаты оптимизации были уже через месяц

Промежуточные результаты можно было оценить уже через месяц — CTR на поиске вырос, CPC и на поиске, и в РСЯ снизился.
CTR, поиск
Цена клика, поиск
Цена клика, Сети

Шаг 2. Подключили коллтрекинг

В интернет-магазине можно сделать заказ по телефону

Некоторым пользователям удобнее заказать по телефону — ежедневно магазин принимал множество звонков, однако их источники не отслеживались. Чтобы определить эффективные каналы, подключили сервис коллтрекинга.

Анализ звонков и оптимизация по данным коллтрекинга

Коллтрекинг показал, что звонки составляли 36% всех обращений. Посетители со стационарных устройств звонили на 92% чаще, чем те, кто заходил со смартфонов — в то время не был реализован сценарий «клик по номеру телефона активирует вызов».
По результатам коллтрекинга настроили корректировку ставок на устройства, ключевые слова и пики звонков.

Шаг 3. Подключили смарт-баннеры и динамические объявления

Подключили и автоматизировали динамические объявления и смарт-баннеры

Создали YML-файл с описанием всех 7000+ товаров. Директ анализирует фид и генерирует динамические объявления для показа на поиске и текстово-графические смарт-баннеры для РСЯ. Автоматические кампании разбили на группы в соответствии с рубриками каталога — чтобы эффективней отслеживать рентабельность и управлять ставками. В тексты добавили информацию о текущих акциях и регулярно обновляли минус-слова. После проработки CTR динамических объявлений вырос с 9,7% до 14,6%.
Динамические объявления для показа на поиске:
Текстово-графические смарт-баннеры для РСЯ:

Промежуточные результаты — быстрый рост целевого трафика

Подключение формата по фиду помогло быстро нарастить объём целевых визитов из Директа без увеличения бюджета.

По данным коллтрекинга, 54% обращений Директа поступали с поисковой динамической рекламной кампании, 22% — со смарт-баннеров.

Иван Федин
Иван Федин
Руководитель отдела контекстной рекламы, E-Promo
В работе с форматами по фиду важно соблюдать правила:
— Тщательно готовьте фид. От полноты предоставляемых данных и от его соответствия требованиям площадки и инструмента будет зависеть 70% успеха.
— Хорошая сегментация товаров в фиде позволит более гибко управлять ставками внутри кампании, а правильно заполненные данные позволят избежать нерелевантных заголовков и показов по нецелевым запросам.
— Оптимизируйте постоянно: отсекайте нецелевой трафик через обновление списка минус-слов, частотные ключевые слова добавляйте в обычные кампании.
— Проводите A/B-тестирование «ручных» элементов объявления — сравнивайте разные варианты текстов. Корректируйте ставки, используя таргетинги по полу, возрасту, региону и типу устройств.

Результаты

Форматы по фиду охватили весь ассортимент и повысили эффективность инвестиций в продвижение

Оптимизация кампаний, запуск динамических объявлений и смарт-баннеров позволили получить в 1,7 раз больше кликов и в 4,5 раз увеличить число обращений за месяц. Конверсия в звонки и заявки увеличилась в среднем в 2,7 раза, а стоимость снизилась в 2,8 раза. Фидовые кампании дополнили классические форматы Директа и показали высокую эффективность.
Клики
Обращения
CR в обращение
CPA
Денис Новиков
Денис Новиков
Менеджер по развитию, Маслёныч
Мы стремимся быть лидерами. Поэтому наша компания всегда позитивно относится к тестированию новых рекламных инструментов. Когда E-Promo предложило запустить динамический поиск и смарт-баннеры по товарному фиду, мы с готовностью откликнулись. Новые технологии вкупе с работой высококвалифицированных специалистов привели к значительному увеличению числа конверсий и оказались эффективными с точки зрения желаемых KPI.
Иван Федин
Иван Федин
Руководитель отдела контекстной рекламы, E-Promo
Динамические поисковые кампании в сочетании с классическими помогают охватить и конвертировать в продажи самую «горячую» целевую аудиторию. Грамотная работа со смарт-баннерами позволяет снизить количество пользователей, которые ушли с сайта без покупки. Благодаря комплексному подходу к продвижению и ежедневной оптимизации рекламных кампаний мы достигли желаемых KPI.
Как форматы по&nbsp;фиду помогли автомагазину получить в&nbsp;4,5 раза больше конверсий
Как форматы по фиду помогли автомагазину получить в 4,5 раза больше конверсий
Презентация
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Кейс подготовлен совместно с агентством E-Promo

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