Проблема в SDK для .NET

Проблема заключается в том, что с помощью SDK на C# не могу получить информацию о файле, или, например, получить список файлов на диске. Причем это проблема имеется и в Sample проекте!



Немного подебажив, я нашел, где именно загвоздка.

При обращении к методу GetItemInfoAsync, в нем вызывается функция HttpUtilities.SendFullRequest(requestState, this.ProcessGetItemInfoResponse) для запроса инфы у сервера. Во второй аргумент, который является функцией, передается полученная от сервера инфа о файле. Так вот каждый раз при обращении за инфой к диску в функции SendFullRequest происходит исключение (не могу понять в каком ее месте именно), из-за чего возвращается исключение. Как следствие, вместо инфы о файле получаю ошибку: "Ссылка на строку не ссылается на экземпляр String. Имя параметра: s".



Разработчики, скажите, в чем там беда и вообще как это исправить?



И раз уж я здесь, еще один вопрос по SDK. Можно ли как-то передавать внутри своего приложения общедоступную ссылку конкретному юзеру?