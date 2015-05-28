Домашний сторадж Synology подружился с Яндекс.Диском

В новой версии операционной системы для NAS-серверов Synology DiskStation Manager 5.2 появилась интеграция с Яндекс.Диском. Теперь данные из домашнего сетевого хранилища можно синхронизировать с облаком от Яндекса и обратно.

Компания Synology выпускает популярные среди продвинутых пользователей домашние сетевые сервера. К хранилищу Synology можно подключить компьютеры всех членов семьи для организации бэкапов и совместного хранения медиафайлов, а также аудио- и видео-плееры.

В компоненте CloudSync операционной системы Synology заложена возможность синхронизации с Яндекс.Диском.

«Отныне личное хранилище данных Synology можно синхронизировать с ноутбуком, даже когда вы находитесь далеко от дома, – говорит руководитель разработки облачных сервисов Яндекса Владимир Русинов. – Для этого не требуется настраивать вход в домашнюю сеть. Разумеется, получить доступ к данным в хранилище можно не только с ноутбука, но и, например, с телефона».

Synology – тайваньская корпорация, которая с 2000 года производит программные и аппаратные решения для хранения и передачи данных. Компания ориентирована как на бизнес-сектор, так и на персональное использование.