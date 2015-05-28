Клуб API Диска

Клуб API Диска

Домашний сторадж Synology подружился с Яндекс.Диском

В новой версии операционной системы для NAS-серверов Synology DiskStation Manager 5.2 появилась интеграция с Яндекс.Диском. Теперь данные из домашнего сетевого хранилища можно синхронизировать с облаком от Яндекса и обратно.

Компания Synology выпускает популярные среди продвинутых пользователей домашние сетевые сервера. К хранилищу Synology можно подключить компьютеры всех членов семьи для организации бэкапов и совместного хранения медиафайлов, а также аудио- и видео-плееры. 

В компоненте CloudSync операционной системы Synology заложена возможность синхронизации с Яндекс.Диском.

«Отныне личное хранилище данных Synology можно синхронизировать с ноутбуком, даже когда вы находитесь далеко от дома, – говорит руководитель разработки облачных сервисов Яндекса Владимир Русинов. – Для этого не требуется настраивать вход в домашнюю сеть. Разумеется, получить доступ к данным в хранилище можно не только с ноутбука, но и, например, с телефона».

Synology – тайваньская корпорация, которая с 2000 года производит программные и аппаратные решения для хранения и передачи данных. Компания ориентирована как на бизнес-сектор, так и на персональное использование.

 

4 комментария
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djdejawu
28 января 2016, 03:07

в синологе до сих пор не закрыли критические уязвимости самбы, а вы говорите о каких-то синхронизациях...

Николай
1 апреля 2019, 18:15
Постоянно слетает пароль в этом Synology, раз в 3 дня. Уже отключил пароли приложений, не помогло, видимо Synology не торопятся исправлять данный баг, а пользоваться родным софтом Я.диска - это ужас, сначала была нормальная прога, а сейчас превратилась непонятно во что.
Михаил
сегодня, 13:41
В итоге, то где можно скачать яндекс диск для synology?
Николай
сегодня, 13:54
Михаил,
Родное приложение Cloud sync, кстати последние 3-4 месяца пароль не слетал.