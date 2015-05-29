Фирменный стиль Диска: инструкция к применению

Если вы интегрировали свой сервис с Яндекс.Диском, то не лишним будет отобразить это графически. Яндекс не против, а наоборот за, и желает вам в этом помочь. Мы не хотим отправлять вас на поиск по картинкам, где вы в том числе найдёте нашу прежнюю, уже не действующую символику. Мы создали документ со ссылками на нужные визуальные элементы и подробными инструкциями по их применению. Вы узнаете, когда нужно вставлять логотип, а когда – иконку, какие отступы делать, в каких случаях дополнять иконку подписью, и о многом другом.

Скачать руководство можно здесь (эту ссылку мы также продублировали на страницах API). Пожалуйста, используйте его при интеграции сервисов и приложений с нашим Диском.