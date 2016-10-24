Автоматическое резервное копирование на Яндекс.Диск с новым решением Handy Backup for Cloud

Команда Handy Backup рада представить вашему вниманию новую бесплатную версию Handy Backup for Cloud для Windows, позволяющую сохранять резервные копии ваших файлов и папок на Яндекс.Диск.

С помощью этой программы легко настроить бэкап важных данных не только на ваш Яндекс.Диск, но и в другие популярные облака (Google Диск, OneDrive, Dropbox, HBDrive).

В случае поломки компьютера или потери ноутбука вы всегда сможете восстановить свои данные из копии в облаке, так как они доступны из любой точки мира.

Handy Backup Free for Clouds сохраняет ваши данные в исходных форматах, что позволяет вам не только вручную восстанавливать необходимые данные из облачной копии, но и просматривать, изменять или удалять любые файлы и папки непосредственно из бэкапа.

Внимание! В новой версии программы в качестве источников данных могут выступать только файлы и папки, хранящиеся на локальных и внешних дисках!

Узнать подробнее о бесплатной версии Handy Backup для Яндекс.Диска.