Клуб API Диска

Клуб API Диска

Автоматическое резервное копирование на Яндекс.Диск с новым решением Handy Backup for Cloud

Команда Handy Backup рада представить вашему вниманию новую бесплатную версию Handy Backup for Cloud для Windows, позволяющую сохранять резервные копии ваших файлов и папок на Яндекс.Диск

С помощью этой программы легко настроить бэкап важных данных не только на ваш Яндекс.Диск, но и в другие популярные облака (Google Диск, OneDrive, Dropbox, HBDrive).

В случае поломки компьютера или потери ноутбука вы всегда сможете восстановить свои данные из копии в облаке, так как они доступны из любой точки мира.

Handy Backup Free for Clouds сохраняет ваши данные в исходных форматах, что позволяет вам не только вручную восстанавливать необходимые данные из облачной копии, но и просматривать, изменять или удалять любые файлы и папки непосредственно из бэкапа.

Внимание! В новой версии программы в качестве источников данных могут выступать только файлы и папки, хранящиеся на локальных и внешних дисках!

Узнать подробнее о бесплатной версии Handy Backup для Яндекс.Диска.

12 комментариев
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nikolai.zhebrik
3 ноября 2016, 09:29
 Прошу ВАС  извените  что  не по   теме, нам  нужен  фоторедактор  на  Яндекс  фото  который был  но он изчез   все другие  фоторедакторы которые  пытаюсь освоить               не  могу,  ничего  не  получается    Мно   надесться 
joomlatown
13 августа 2017, 13:48
В дополнение к статье.
Если  нужно делать резервное копирование сайта с отправкой архива на Яндекс.Диск, то можно использовать скрипт AutoBackupMaster (autobackupmaster.ru)
vozdyshnui.sharik
6 сентября 2017, 15:38
В бесплатной версии Handy Backup cloud не удаляются старые версии бекапов. Т.е. в настроках поставил галку "Сохранять только последние 10 копий"
бекап идет в Dropbox и YANDEX
huikin08
6 сентября 2017, 17:33
vozdyshnui.sharik,
У меня в бесплатной версии удаляются старые бекапы. Копирую на яндекс.
vozdyshnui.sharik
6 сентября 2017, 21:20
huikin08,
А у меня что то не хочет. Если не затруднит, ответьте на три вопроса: Какую операционную систему используете? Версия хэнди? Настройки стандартные Хэнди, или что то меняли?
huikin08
7 сентября 2017, 16:31
vozdyshnui.sharik,
Win7, Handy Backup for Cloud 7.8.6.47 Built on Jan 30 2017 В настройках ничего не менял.
Postserg77
27 сентября 2017, 15:33
Недавно столкнулся с проблемой синхронизация контактов на смартфоне, на яндекс диск, как оказалось не я один столкнулся с данной проблемой, но мой круг знакомых решал проблему  синхронизации на Гугл диск и приложением Carddav, почему бы не сделать элементарный сервис "синхронизация контактов" и работать на прямую с ян.диском
Илья Новожилов
8 января 2018, 12:45
Не устанавливайте Handy Backup это вирус и эта прога не работает!!!!

Обновлено 8 января 2018, 12:45
vnvrsoc
1 апреля 2018, 13:57
хранящиеся на локальных и внешних дискАХ! - исправьте плз очепатку ;)
Вячеслав Л
22 февраля, 13:42
Через месяц работы эта handy стала глючить , и типа терять подключения к облаку, но письмас этой же учётки стабильно отправляла, ещё через две недели, совсем отказалась копировать да же в ручную. Снёс эту хрень
Обновлено 22 февраля, 13:43
raidmaxboy
19 июля, 21:28
Вячеслав Л,
Так точно, перестала работать а её уже в продакшн запустил!
a.250173
14 октября, 19:58
Вячеслав Л,
Да, через какое то время стала глючить. Писала "ошибка синхронизации". Причем это происходило в фоне, т.е я и не подозревал что бэкап не создается. Снес