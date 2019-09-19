Баг /v1/disk/public/resources/download не работает через AJAX

Мой сайт делает AJAX-запрос, например такой:

https://cloud-api.yandex.net:443/v1/disk/public/resources/download?public_key=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2F-chbqBzK3NLGpU&fields=href&path=%2FSkaters%20Waltz.mid

Получает адрес в поле href и по нему AJAX-запросом качает файл. Раньше (пару месяцев назад) это работало, но недавно обнаружил, что всё сломалось. Вместо файла возвращается ошибка 403 (Forbidden). Если вбить ссылку из href в адресную строку браузера, то файл качается и впоследствии ссылка начинает работать через AJAX. Если скачать другим способом, то тоже качается.

Видимо сервер реагирует на наличие какого-то заголовка, добавляемого браузером автоматически при AJAX запросах и запрещает доступ.

Как проще всего воспроизвести баг:

1) Открыть мою ссылку выше, скопировать адрес из поля href, не открывая его в браузере.

2) На сервисе https://restninja.io/ выбрать ajax, вставить туда скопированную ссылку и нажать Send

Или просто открыть мою страницу https://devoln.github.io/midisynth/ с инструментами разработчика, на вкладке Network поставить фильтр на xhr, затем нажать на кнопку Проиграть.