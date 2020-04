Deadside Читы (speedhack,Radar,Aim,WH,NoRecoil)

Античит статус:

- In-game anti-cheat (Undetected) *

Версия игры:

- Последняя



ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ:

- Процессор INTEL или AMD

- Windows 10 версия 1803, 1809, 1903 или 1909 (Win 7 и 8 НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ!)

- Запуск игры в оконном режиме



Функции чита :

AIMBOT:

- Aim / Включить аимбот

- FOV / Включить отображение радиуса аимбота

- Speed / Изменить скорость наводки для аимбота

- FOV Size / Изменить радиус работоспособности для аимбота

- Key / Изменить клавишу для аимбота

- Bone / Изменить часть тела для аимбота



VISUAL:

- Crosshair / Отображать перекрестье

- Name / Отображать никнеймы

- Box / Отображать 2D квадраты вокруг игроков

- Bone / Отображать скелеты

- Line / Отображать линии до игроков

- Texy Size / Изменить размер текста



MEMORY:

- Speed Boost / Включить ускорение

- Speed / Изменить скорость

- Key / Установить клавишу для ускорения



RADAR:

- Draw Radar / Отображать радар

- Change Position / Изменить позицию радара

- Change Size Value / Изменить размер радара

- Change Scale Value / Изменить масштаб радара

- Change Box Alpha / Изменить прозрачность радара

- Change Text Size / Изменить размер текста для радара



MISC:

- Menu the "F6" or "Home" key / Меню вызывается на клавишу "F6" или "Home"

- Panic button "End" / Кнопка паники "End"





