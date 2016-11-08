Невозможно получить ссылку на скачивание файла при наличии двоеточия в имени файла

На диске лежит файл с двоеточием в названии. На сервер отправляется следующий запрос через curl:

curl 'https://cloud-api.yandex.net/v1/disk/resources/download?path=/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8/%D0%9C%D0%BE%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%2020.09.2016%2023:12:57.mp4' -H 'Authorization: OAuth <скрыто>'

В path передается путь в том же виде, что был получен в плоском списке файлов: "/Загрузки/Моя камера 20.09.2016 23:12:57.mp4". В ответ на запрос приходит следующее:

{"message":"Указанный формат ресурса Диска \"12:57.mp4\" не корректен. Должен начинаться с /.","description":"Specified path \"12:57.mp4\" has incorrect format","error":"DiskPathFormatError"}

Видимо, двоеточие почему-то считается разделителем, хотя об этом в документации ничего не говорится. Я пробовал заменить двоеточия на %3A, ответ сервера остался прежним. Есть ли какой-то способ получить такой файл?

