Очень сильное падение скорости загрузки файлов через REST API

Здравствуйте. появилась проблема в скорости передачи файлов через REST API на яндекс диск. Резко, несколько дней назад у множества разных клиентов (разные аккаунты) скорость выгрузки файлов очень сильно упала. файлы 2 гб выгружаются по несколько часов или обрывается свять по таймауту (файлы так и не выгружаются). Судя по обращениям это массовых характер (в наших объемах))). Скажите это проблема с сервисом или может поменялись условия и вводятся ограничения на скорость передачи данных?