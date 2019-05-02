Прерывание выгрузки файла (WebDAV)

Файл сохраняется на серверах загрузки в процессе загрузки и не влияет на ваш диск.
Пока файл не будет полностью загружен и обработан (т.е. пока сервер не ответит "201 Created" - ощущается как "пауза" между фактическим завершением отправки больших файлов и получением ответа - бывает до нескольких минут на крупных файлах) - он не появится в вашем хранилище и также не перезапишет файл если он уже был на месте загружаемого. Попытки обратиться к нему до завершения загрузки возвращают 404 ошибку.
Аналогично загрузке через REST - только использование серверов загрузки скрыто.
Однако, если загрузка через WebDAV прервётся - придётся начинать всё сначала, в отличии от REST, где можно продолжить. Никаких ощутимых следов старые неудачные загрузки не оставляют.
Если прервать соединение уже после отправки (то есть на 100% выгрузки) но до получения 201 ответа сервера - файл всё равно появится где должен в своё время (после завершения его обработки). Такое бывает, например, если в веб-клиенте настроен таймаут на неактивность меньше, чем займёт обработка.