Крайне необходимо получить приложение на Android для синхронизации Контактов и Календаря (за одно можно прикрутить и других данных приложений) с Яндекс аккаутном.
Так чтобы это работало независимо от Google Apps как альтернатива, очень давно жду, думаю не я один.
Синхронизация Контактов и Календаря Android с Яндекс аккаунтом
13 августа 2016, 17:26
Крайне необходимо получить приложение на Android для синхронизации Контактов и Календаря (за одно можно прикрутить и других данных приложений) с Яндекс аккаутном.