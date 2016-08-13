Клуб API Диска

Клуб API Диска

Синхронизация Контактов и Календаря Android с Яндекс аккаунтом

     Крайне необходимо получить приложение на Android для синхронизации Контактов и Календаря (за одно можно прикрутить и других данных приложений) с Яндекс аккаутном.
     Так чтобы это работало независимо от Google Apps как альтернатива, очень давно жду, думаю не я один.

179 комментариев
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stirlihc
21 сентября 2016, 11:09
Тоже интересует эта возможность. Есть Лаунчер от Яндекса, хочу попробовать установить себе на Android.
a.kyprikov
4 ноября 2016, 18:35
DAVdroid - позволяет синхронизировать контакты и календарь между Android и Яндекс.
Виноградов Александр
23 ноября 2016, 14:24
Вот подписываюсь руками и ногами - метрику сделали своё приложение, теперь календарик с синхронизацией контактов, эт было бы совсем хорошо и приятно. А то сторонние..
romka@deshkovich.by
27 ноября 2016, 13:10
+1 к теме. Тоже давно жду родное Яндекс приложение для синхронизации контактов и календаря.
nikonvrn
29 ноября 2016, 19:46
Тоже жду приложения яндекс для синхронизации календаря и контактов. Сейчас синхронизирую контакты через приложение cardDAW-sync а календарь через calDAW-sync. 
Boris316
30 ноября 2016, 13:33
+1 давно жду подобного функционала, тем более что уже реализовано у mail.ru
enkalion
21 декабря 2016, 12:17
давно пора, реализуйте пожалуйста
BSA1983
9 января 2017, 16:06
поддерживаю. Сделайте пожалуйста
Robustez
16 января 2017, 04:32
+1
С Гугла пора слезать. Я.Диск прикупил. Осталось синхронизацию Всего и Вся загнать на Яндекс
portkimry
19 января 2017, 12:39
Уважаемый Яндекс! Контактами, календарем-планировщиком люди пользуются ежедневно!!! А другими Вашими многочисленными сервисами??? Расставьте приоритеты.
d.karapetyan@oamedia.ru
22 января 2017, 17:46
Тоже очень жду. Все больше пользуюсь приложениями от Яндекса, в гугл-аккаунте пока что держит только синхронизация контактов. Как только она появится у вас, то ухожу с гугла полностью.
sotik8228
23 декабря 2017, 20:52
d.karapetyan@oamedia.ru,
  Полностью с тобой согласен в Гугле держит только синхронизация контактов.
Владимир
20 января, 15:03
d.karapetyan@oamedia.ru,
Установите на телефон Яндекс диск.Затем на мобильном выделите контакты,затем нажимаете"переместить" и выбираете"яндекс диск"и всё,контакты сохранены.И если что их можно всегда восстановить .Гуглом уже не пользуюсь.
Евгений Круглов
20 января, 22:57
Владимир,
Нет такого "Переместить" в мобильном Контакты
Михаил Светлов
21 мая, 07:24
Евгений Круглов,
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R112277
13 февраля 2017, 15:00
+1 тоже нужна синхронизация контактов/календаря телефона с Яндекс. 

sidor.dmitry
17 февраля 2017, 10:22
+1. Давно бы  за пилили, чтобы полностью от гуглов отвязаться
 

helgi-la
18 февраля 2017, 11:07
Я за. После поездок в Крым и капризов гугла по этому поводу, мечтаю совсем отвязаться от их учетных записей.
Обновлено 18 февраля 2017, 11:06
Иван Конобелкин
4 марта 2018, 18:53
helgi-la,
тоже столкнулся с этой проблемой. Гугл в этом плане ведет себя безобразно. Яндекс мотайте на ус...
МАЮРОВ АНДРЕЙ
6 марта 2017, 11:56
+1 к теме. Тоже давно жду родное Яндекс приложение для синхронизации контактов и календаря.
Удалённый пользователь
9 марта 2017, 13:17
Присоединяюсь!!!
unofik
12 марта 2017, 15:37
Поддерживаю, данное пожелание, двумя руками ну и (что осталось) двумя ногами!!!
ars-14
20 марта 2017, 11:42
+1
mmromanov
21 марта 2017, 08:50
+1 Давно пора родное делать. не хочу гугл!
ArtBillets
21 марта 2017, 17:16
Всеми руками ногами за!!!! И еще бы как нить отправлять письма сразу всем, а то у меня более 100 писем надо отправлять за 1 раз а система только 50 пропускает....
Ганжа Михаил Юрьевич
23 марта 2017, 19:06
+1
Роман
31 марта 2017, 02:34
Контакты и календарь нужны. Outlook уже не торт. Перемудрили. А их регулярные сбои заставляют перебирать 400 контактов (сброс русских кодировок и как следствие несколько одинаковых контактов вместо одного).
voronkov-vs
31 марта 2017, 13:08
И правда, ну сколько можно-то? Давно пора сделать свой нормальный адрес-бук и календарь. Ещё несколько лет назад общались с поддержкой на эту тему, сказали "в планах". Полез сейчас искать, как сделать, а воз и ныне там. Обидно же!
larrular
2 апреля 2017, 06:39
да, нужно
t2599
4 апреля 2017, 21:11
+1
Ау Яндекс, когда прикрутите в Андроид синхронизацию контактов?
С Хугла переехал на Яндекс почти полностью, держат контакты только за самое причинное место. И календарь еще, но это не так принципиально Давайте уже, приложите усилия. Даешь импорто замещение! Народ своего просит, не ужели не слышите?
Кирилл Верный
7 апреля 2017, 01:26
Поддерживаю, нужна синхронизация контактов
kaziich
10 апреля 2017, 14:29
+1
ya.mail-ui
13 апреля 2017, 04:22
+1 я тоже за синхронизаю контактов и календаря. Гугл в опу..
xplas
19 апреля 2017, 22:43
Поддерживаю! Переезжаю из гугла в Яндекс. Советую друзьям и знакомым. Гугл зажрался и сует свой нос куда не просят. Ждем синхронизацию контактов!
k.shatoba
22 апреля 2017, 17:05
Я ищу синхронизацию, а её, оказывается, нет. Во, лошара.
Яндекс, родной, сделай пжст!
Вадим
23 апреля 2017, 15:56
Хотелось бы иметь синхронизацию "контактов" и "календаря" с аккаунтом яндекса. Запилите пожалуйста.
Вадим
24 апреля 2017, 21:28
Вадим,
уже запилено, пользуйся - на аандродиде CardDAV (контакты) и CalDAV (календарь) Нужно просто добавить аккаунты для синхронизации. Инструкции гугли( яндекси.)))
i.basket
25 апреля 2017, 00:46
Стороннее средство, не удобно!
Не просто ждём, а требуем удобную и корректную синхронизацию от Яндекса!
Народ, нужно разжечь интерес людей к данной теме в соцсетях, для популяризации этой идеи, и тем самым повышения мотивации Яндекса, через кнопки "РАССКАЖИТЕ ВСЕМ".
yuriing
25 апреля 2017, 12:02
Поддерживаю!
advokat-msk.ru
16 мая 2017, 11:57
Давно уже пора, только это и удерживает на гугле.
andak1
16 мая 2017, 19:16
+1 Тоже жду.
marat.kozhiev
1 июня 2017, 09:01
+1
lain28
1 июня 2017, 23:00
Присоединяюсь, необходимость назрела уже давно !
Atilla
4 июня 2017, 16:38
поддерживаю - давно пора реализовать такую функцию!
big-town
5 июня 2017, 12:54
Ну да, приложения явно не хватает.
andrey.dxa
13 июня 2017, 11:35
Очень бы хотелось синхронизации контактов с Яндексом.  
Сергей
14 июня 2017, 11:42
Надо!
Infokompl
17 июня 2017, 13:33
Коллективное требование в поддержку яндекса писали? Был неприятно удивлен, что у мейла есть у яндекса нет
VASS-UP
22 июня 2017, 13:55
+1 очень необходима такая возможность!
Вадим
24 июня 2017, 11:54
+1 Не могу полноценно работать с Яндексом, без синхронизации Контактов и Календаря.
R112277
26 июня 2017, 16:30
Полностью поддерживаю всех написавших выше.


Гугл, только сейчас обещает перестать читать переписку, а как и что они делают с контактами - неизвестно! Может хватит отдавать контакты/календари в руки "потенциального противника"
Иван Конобелкин
4 марта 2018, 18:57
R112277,
Согласен полностью. Эти имперские замашки(чего хотят, то и творят) уже поднадоели достаточно.
Хорошее Место
30 июня 2017, 10:05
Нужно, не смотря на наличие сторонних приложений для синхронизации контактов и календаря.


Пользуюсь же DavDroid, как учит Яндекс в Синхронизация календаря на мобильном телефоне или компьютере


Однако, мне не хватает синхронизации дней рождений между контактами и календарём. Яндекс учит в "Как создать напоминания о днях рождения?", что записи о днях рождения в календаре нужно делать вручную.


В календаре гугла же для синхронизации дней рождений из контактов достаточно поставить галочку "Дни рождения". Сделайте, пожалуйста, "Яндекс Контакты" и "Яндекс Календарь" для android.
LifanovMY
3 июля 2017, 10:50
А воз и ныне там. Конечно, это ж не такси с афишей, на которых можно баблишка в легкую срубить. У меня уже давно спортивный интерес по этому вопросу, как долго будет яндекс с этим тянуть. Думаю еще лет пять не меньше.
Да, проблема решаема, можно найти, поставить и настроить кучу сторонних приложений. Только вот, зачем? Есть родной для Android-а Гугл где все просто и отлажено. Так что, yandex со своей рекламой у меня на задворках, я клиент Google AdWords, и контактами моими распоряжаются "друзья из за океана". А жаль...
dmitr-lena
10 июля 2017, 18:23
Вот да, тоже давно хочу полностью отвязаться от гаппсов, но контакты держат. Ау , Яндекс!
chuprov.ps
16 июля 2017, 02:15
Вопрос исключительно насущный и как никогда актуальный. В данный момент единственное, что держит в рамках облачных сервисов предоставляемых компанией Эппл, это стабильная и корректно реализованная синхронизация контактов и календарей безотносительно платформы, даже на фоне фактического отсутствия в эксплуатации устройств от упомянутой выше компании. Уверен что время потраченное на разработку и реализацию данного функционала в рамках ОС Android, не пройдет даром.
Обновлено 16 июля 2017, 02:19
taxseelogist
16 июля 2017, 17:22
Давно это жду! Ещё аналог Google фото нужен. Неужели так сложно запилить такие сервисы?! 
У главного конкурента это давным-давно реализовано. Только из-за этого и сижу на Google, как и многие, думаю.
war10068
19 июля 2017, 12:44
Остро необходимо. 
Руслан Олейников
23 июля 2017, 22:34
По поводу календаря - я использую CalDAV-sync (https://play.google.com/store/apps/details?id=org.dmfs.caldav.lib) 
Контакты синхронизируются через CardDAV-sync (https://play.google.com/store/apps/details?id=org.dmfs.carddav.Sync) 


В обоих используйте SSL и порт 443. Настройку осилит любой школьник. 
pav-pon1972
26 июля 2017, 10:30
да, и ещё раз -Да, присоединяюсь к просьбам о создании синхронизации контактов в Яндексе...
kirbogunov
1 августа 2017, 11:03
Всё же интересно, ХОТЬ ОДИН адекватный админ заглядывает на данную страничку? Я пока вижу тонны "хочунадо!", но ни одного коментария от Яндекса. Может они и не смотрять сюда? Они вобще понимают, что многоие на гугле сидят тупо из-за гапсов? Дайте родной аналог Давдроида и думаю, что не ошибусь, если количество перекочевавших с гугла резко вырастет.
Михаил
6 августа 2017, 11:59
Поддерживаю.
После поездки в Китай, где Гугл не работает, решил перейти на отечественный продукт.
Элементами которого и так давно пользуюсь и очень доволен (Поиск, Карты, Дзен).
Не удаётся полностью перейти исключительно из-за контактов!
Можно переносить вручную, но это как-то не по-современному.
ivanov-vean
21 августа 2017, 12:41
Будет замечательно иметь такое приложение.
За!
dmitry.tsimoshko@century21.ru
24 августа 2017, 11:53
Очень нужно приложение для синхронизации контактов и календарей.
quakechampions.ru
28 августа 2017, 23:59
Яндекс для России - Google для Америки!
Отказываюсь от Google. Можно ли хранить контакты и календарь в Яндексе?
SANILLAYD
29 августа 2017, 17:10
Поддерживаю !!!!
Всеми четырьмя лапами ЗА !!!!
Вдруг Гугл нам санкции устроит. Надо слезать с гугла и пользоваться отечественными разработками.
У нас ведь Импортозамещение.
Особенно очень нужно, чтобы (как у Гугла) ввёл аккаунт на нескольких своих телефонах, потом на одном добавляешь контакты с фото и т.д., а они автоматом появляются на других моих телефонах.
Яндекс, сделайте пожалуйста как у Гугла !!!!!! Очень просим !!!!
Обновлено 29 августа 2017, 17:14
Алексей Полковниченко
1 сентября 2017, 15:23
Яндекс - хватит стоять нервно в стороне покуривая - вы же изначально уникальный поисковик создали. Всё? выдохлись? помешались на доходах с других проектов? я помню когда ваша строчка начинала рекламироваться на автобусных остановках - тогда это была гордость за наших "ботанов" - а сейчас что? "Ботаны" состарились и обрюзгли? всё? пенсия? жизнь не останавливается - нужно идти вперед.
p.s. и кстати давно пора вам поставить защиту на хранение паролей в браузере - ибо позор какойто


верю в вас!!! как и все тут подписавшиеся :-)
YARD
10 сентября 2017, 21:49
Я так понимаю, что ничего не изменилось... решения нет?
vikn22
15 сентября 2017, 00:06
+1
Сергей
5 октября 2017, 07:33
Тоже давно жду синхронизации с Яндексом своих контактов. От гугла отключился пару лет назад. Приходится сохранять вручную. Неудобно, т.к. не всегда помню об этом
kbplan
6 октября 2017, 00:44
+1
Денис
8 октября 2017, 18:05
тоже +1. жду уже лет 5...
yb5234378
15 октября 2017, 01:52
ВозВоз и ныне там...
Видимо им это на хрен не нужно...
AlexKF
24 октября 2017, 01:55
yb5234378,
видимо так и есть. свой лаунчер сделали , сборщик данных виде браузера сделали, на этом и хватит..
Oleg Akulov
16 ноября 2017, 15:21
+1
D.E.SOUND
29 ноября 2017, 17:21
Я бы вот тоже перешёл на российского производителя, но яндксу очень далеко до гугла, увы.
1.реклама в яндексе бесит уже порядочно, даже реклама сервисов, которыми я и так пользуюсь.
2. Нет полноценной синхронизации
3. В гугле неограниченое колво фотографий, без ограничения гигами
4. Яндекс музыка дороже чем гугловская и у гугла есть семейный тариф.
5. Яндекс карты херовничают без гапсов.
6. Нет альтернативы хромкасту.
randru11
10 декабря 2017, 04:08
ООчень жду. Очень. Очень!!!!
BASVLANIK
3 января 2018, 17:42
Жду продвижения в этом направлении!
ystrashko
17 января 2018, 19:40
угу
demeg
20 января 2018, 21:10
Я всеми за! Гугл - это пиндосы.
Яндекс дай нам хотя бы базовые возможности вкупе с лаунчером: Контакты, календарь, фото, диск
vrangel26
22 января 2018, 01:57
demeg,
Синхронизация фото и диск есть в одном приложении Яндекс диск. 
ban618
27 января 2018, 14:44
+1 и заметки синхронизируйте, будет круто
Шен Камиль
30 января 2018, 11:44
Я фигею, ребята. Android не поддерживает базовых элементарных функций, необходимых для работы. А вы пинаете Яндекс. Вам надо пинать google. У меня был культурный шок, когда я понял, что андроид не умеет webdav из коробки, а вся кустарщина или платная или не работает. Как это вообще возможно? Зачем нужна такая ос?
impro-dreamer
2 февраля 2018, 22:47
Даёшь импортозамещение!
Дмитрий
7 февраля 2018, 13:49
Еще одна подпись. Очень нужен аналог гугл сервисов. Календарь и в особенности контакты  
Даниил
17 февраля 2018, 13:38
+1 к теме. Тоже давно жду родное Яндекс приложение для синхронизации контактов и календаря.
seregakrasn00
26 февраля 2018, 09:24
Когда можно будет хранить контакты на яндексе, а не на этом долбаном Гугл который постоянно просит обновления и теряются (не отображаются в книге телефонной) контакты. Достали уже!!!
Вы уж ребята разработчики суетнитесь, а мы порадуемся!!! 
dmitry.tsimoshko
26 февраля 2018, 10:01
seregakrasn00,
так контакты уже можно хранить и синхронизировать с мобилками
Иван Конобелкин
4 марта 2018, 19:01
Жду реализацию с нетерпением.Синхронизация контактов, календаря, ну и ,конечно, дней рождений из контактов в календарь.
ous-71
8 марта 2018, 16:32
+1 Давно пора!
nagim
10 марта 2018, 18:32
похоже не будет...
а жаль....
придется на мериканенских сервисах сидеть...
Serfedays
18 марта 2018, 18:31
Важное направление. Проще встроить в функционал Я.Диска и Я.Почты. Гугл перемудлил сильно. Связка контактов происходит на телефоне, а если контактов в трёх сетях по 1,5-2 тысячи, производительность во время поиска страдает сильно. 
можно на облаке поиск вести и там же предлагать объединение. Все равно Я.Браузер пароли сохранил, а Я.Паспорт подтянул профили страниц.
КалДав - протокол старый, стабильный, но старый. Вряд ли все задумки даёт реализовать, там банально полей мало. 
 
nagim
18 марта 2018, 21:22
Serfedays,
 как этот возможно технически в общих чертах?
Serfedays
19 марта 2018, 03:34
nagim,
стандартное добавление контактов в Андройд через "поставщик контактов". Есть свое API. 
VK и прочие клиенты так уже делают, необходимо настроить поля.
в Я.Диск добавить аксепт на синхронизацию в настройках.
В веб форме "Я.Контакты"  работы больше, нужен доступ к сетям через API сетей. Дальше типовое сопоставление и предложение объединить контакты. Синхронизация по ID Я.К. 
klaus@klausvertolet.ru
31 марта 2018, 23:37
Здесь разработчики отвечают ?
Когда сделают контакты ? На 4pda почитали бы, сколько народу не может слезть с гуглятины. Те костыли что сейчас есть (это я про carddav sync), они хреновые: фото контактов не синронизируют, при импорте в carddav аккаунт, контакты разъединятся, синхронизация с яндексом убогая (не все контакты синхронизируются).... Сколько ждать ещё ?
Павел Кутюрин
16 апреля 2018, 17:27
Поддержу автора поста. Очень нужно приложение. 
kumkopvl
20 апреля 2018, 08:21
пост 13.09.2016 
сегодня 20.04.2018
по-моему товарищам нас рать.....
evr.vv
23 апреля 2018, 17:35
+++1 срочно! невозможно съехать с iphone. Тема старая! Яд, в чем дело?!) 
RelictSapiens
26 апреля 2018, 16:40
Может уже пришла пора обратить внимание РосКомНадзора, на эту ветку. И мы либо получим желанную синхронизацию, либо лишимся Яндекса... :))
klaus@klausvertolet.ru
26 апреля 2018, 18:02
да да, и шепнуть роскомнадзору, что ЯД продвигает гугл своими действиями )
nagim
26 апреля 2018, 18:47
может разрабы ждут какой-то более перспективный механизм, нежели CardDav / CalDav ?
demeg
27 апреля 2018, 08:29
Ждем от Я. синхронизации всех сервисов.
smith-151
27 апреля 2018, 10:23
В связи с блокировками Гуга хотелось бы, что бы Яндекс сделал синхронизацию Контактов и Календаря на телефонах с Android и iOS.
nagim
27 апреля 2018, 11:07
сейчас бы яндексу подсуетиться и забрать хорошую часть клиентов к себе.... ан нет, кто-то что-то в яндексе недорабатывет
i.bardysh
27 апреля 2018, 15:23
за на все 100

Иван Конобелкин
28 апреля 2018, 12:10
Закипишились))) Смысл в другом.. Все эти зарубежные компании это такие продажные штучки, которые не обладают самостоятельностью. История с банковскими картами- Visa/Mastercard -- создали свою платежную систему МИР(верное решение)... Почему,например, завтра Google не кинуть всех россиян и не послать куда подальше(они же из той продажной Европейской секты...)--как сейчас  реализовано в Крыму,например.. Короче, надо продвигать свои альтернативы, а не надеяться на зарубежную непостоянность и безответственность....Вот почему нужна данная функция от Яндекса...Это все-таки маленькая да альтернатива...
WereAllMadHere
30 апреля 2018, 21:47
+1 завезите синхронизацию контактов!
Валентин
2 мая 2018, 18:12
Тоже хочу синхрон контактов! Ну его этот Гугл...
Михаил
5 мая 2018, 08:37
+1
Aleken
5 мая 2018, 14:35
Граждане, если Яндекс сделает такую синхронизацию, гугл ооочень обидится. Я думаю, у них есть некое соглашение по данному вопросу, иначе давно бы сделали.
serega-artist.soloduhin
6 мая 2018, 16:52
Aleken,
Вообще то андроид
это собственность гугла. И я очень сомневаюсь что они откажутся от половины пользователей во благо яндекса
nagim
6 мая 2018, 17:12
serega-artist.soloduhin,
у гугли данная функция реализована, нужно только от яндекса дождаться нормальной адресной книги и нормального синхрона
Aleken
6 мая 2018, 18:11
serega-artist.soloduhin,
 Да да, я полностью с вами согласен! Посему, товарищи, расходимся, пряников не будет!!!
Обновлено 6 мая 2018, 18:13
nagim
6 мая 2018, 18:43
Aleken,
может есть здесь какие-то счетчики постов обращений. как наберется нужное количество - щелк, чаша заполнилась, яндекс заглянет посмотреть о чем тут речь, чего хотят...
fedj.r
8 мая 2018, 01:12
Да пожалуйста сделайте  я только за

janismosca
16 мая 2018, 21:12
+1 к теме. Тоже давно жду родное Яндекс приложение для синхронизации контактов и календаря.
FelixRenge
17 мая 2018, 12:51
Тоже жду. Только поэтому яндексом пользуюсь меньше
Long Trot
20 мая 2018, 13:31
Давно пора))) сделать это и не зависеть от гугла...

VeiSong
27 мая 2018, 12:34
Однозначно нужно добавить в вашу прогу яндекс, которая в андроиде прописывает свой аккаунт яндекс паспорт и синхронизацию, возможность синхронизации календаря и контактов.


Нужно готовиться заранее, завтра гугл отключит нас на пару дней и что?))) Не пропадем, но я бы предпочел иметь местную альтернативу, возможно и платную
Игорь
4 июня 2018, 09:20
Это АРХИ важно в текущей международной обстановке
Gloft
22 июня 2018, 10:14
+1
SetSpb
6 июля 2018, 09:20
Необходимы простые, удобные сервисы онлайн, приложения для android и ios, облегченные приложения для android и ios (для использования на смартфонах с слабыми характеристиками), с возможностью безопасной синхронизации устройства с облаком даже на незащищенных точках доступа в интернет. Так же сервис "Алиса", позволяющий делать голосовые команды для управления сервисами.
контакты, заметки, календарь, будильник, почта, фотогалерея, места на карте маршруты, друзья на карте, социальная сеть, сервисы просмотра видео, лента новостей,  блог, хранилище на облачном диске. Для экономии места на сервере, все данные должны проходить процедуру максимального сжатия. Так же необходим удобный и безопасный чат сервис, аналог viber telegram whatsapp hangouts позволяющий хранить данные на облачном диске и синхронизировать данных к новому устройству и по номеру телефона и по электронной почте. Серверы должны храниться на территории РФ.

Алексей
10 июля 2018, 11:07
Добавлю и я свои пять копеек. Функция нужная, жаль что нет. Вдвойне жаль, что команде яндекса на это, похоже, положить с прибором. Сколько лет, а воз и ныне там.
mr.milyuk
14 июля 2018, 22:01
Жду с нетерпением синхронизацию Записной книжки телефона и Яндекс контактами 
ananev.80
22 июля 2018, 09:50
Данная синхронизация очень важна, тем более во времена санкций!
vicol.pankratov
22 июля 2018, 16:06
У меня та же проблема. Хотел бы узнать, как синхронизировать контакты, записанные в Google, с Контактами в Яндексе.
ruslan.m@serus.info
25 июля 2018, 00:57
Сделайте уже нормальный яндекс календарь! 
vrangel26
5 августа 2018, 04:21
У меня с яндекс сервером синхронизируется через программу CardDAV-Sync free, выставил раз в сутки.
voveton
6 августа 2018, 16:52
Вот выдернул из Яндекс.Кит. [https://yadi.sk/d/Jh5OTopI3ZwZyS]
На андроид 7.0 работает. Синхронизация контактов и календаря.
Если не заведется, то сначала создаем аккаунт яндекса, после ставить прогу.
klaus@klausvertolet.ru
6 августа 2018, 20:11
voveton,
4 андроид, ошибка синхронизации. Не сработало у меня. Спасибо за прогу.
voveton
7 августа 2018, 08:03
klaus@klausvertolet.ru,

Странно!
Яндекс.Кит как раз основан на 4.2.х андроиде!
И да, сначала было такое что выдавал ошибку синхронизации, но потом всё ок!!

Комментарий удалён
klaus@klausvertolet.ru
11 августа 2018, 22:16
Вадим,
Не так. иконку вы не увидите, это фоновая программа.
Для начала установите что-либо лругое от яндекса, ну например диск. Входите в аккаунт. Потом уже ставите прогу от vovetonа, идете настройки-аккаунты, там увидите яндекс, открываете его и ставите галочку напротив синхронизации контактов.
Прога от vovetona добавляет этот пункт "синхронизация контактов" в настройках уже существующего аккаунта.
Обновлено 11 августа 2018, 22:17
#отилюхивухи
12 августа 2018, 23:10
Полностью согласен !
Жду календарь и синхронизацию контактов !
ichz
15 августа 2018, 13:44
Хочу синхронизацию контактов и всего прочего!
Как появится, сразу полностью слезу с гапсов на яндекс.
photo@vladimirmedvedev.com
2 сентября 2018, 11:56
Удивительно конечно, что в 2018 году я не могу использовать в яндекс почте свои контакты с телефона. Полный сюр и бред. Два вида контактов, невозможно упорядочить. Алё, это же самая примитивная функция!!! Почему такая важная штука, как адресная книга в такой ж находится? :(( 

Сделали бы приложение свое на андройд, которое бы занималось упорядочиванием моей адресной книги, в чём проблема то?
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11 сентября 2018, 09:57
Очень нужно!
NatMo86
16 сентября 2018, 11:18
Сделайте пожалуйста нормальное приложение Яндекс Календарь + синхронизацию контактов.
Роман
24 сентября 2018, 12:46
Присоединяюсь!!
Денис Гермаш
24 сентября 2018, 14:36
Хочу синхронизацию календаря и контактов из Яндекс с телефоном планшетом и ПК
Артур
3 октября 2018, 09:20
Пытался перейти подлностью на яндекс. Но отсутсвие синхронизации календаря и контактов в телефоне заставляет вернутся на google
klaus@klausvertolet.ru
3 октября 2018, 09:28
Артур,
Davdroid или carddav. Пока что с помощью их только синхронизация возможна. На огрызках carddav протокол из коробки есть. В этом плане огрызок удобнее.
red-box.48
8 октября 2018, 00:00
жду
Усоцкий Михаил
17 октября 2018, 09:35
Есть ли способ связаться с командой Яндекса, чтобы занести им нашу просьбу реализовать эту фишку? Или команда и так читает? А то сильно не хватает этих программ.
muusica
17 октября 2018, 20:08
Очень нужно. Особенно последнее время. Когда с гуглом проблемы начались на андроиде. А с Meizu так и вовсе очень сложно всё. Яндекс. Вся надежда на тебя :)
uzm.pro
19 октября 2018, 11:56
Именно по этой причине, яндекс который был приоритетным долгое время отправляется на вторую очередь, а из за возможности синхронизаций акуанта и контактов - гугл на первое. Яндекс ты селком (без уведомления) ставишь алису и прочие сервисы на ПК пользователей у которых нет микрофонов !!!! а лучше бы силы потратили на реальную пользу для Людей и запелили синхранизацию. Яндекс ты парасёнок с грязным пяточком потому, что игноришь нас "пользователей" с 21.09.2016 - ПАРАСЁНОК ЯНДЕКС и уваш РУКОВОДИТЕЛЬ  
Алексей Тов.Жюков
30 октября 2018, 23:03
оочень нужно
i.kuchin@iteampro.ru
7 ноября 2018, 17:13
Яндекс почта давно является основной, а контакты в основном ввожу на телефоне, в итоге они не попадают в яндекс. очень жду синхронизации. Поставил на телефон уже массу приложений от яндекса.
vrangel26
9 ноября 2018, 04:47
i.kuchin@iteampro.ru,
CardDAV-Sync free пользуюсь год никакого гемора синхронизирует яндекс контакты, от гугл сервисов полностьюизбавился
dalwe
1 декабря 2018, 04:36
Мдя... яндексу ваще пофиг, с 2016 года никакой реакции. Решение - сторонний софт с ограничениями. Вывод - пользоваться гуглом. Видимо имидж (компании яндекс) ничто, деньги  - все.
ares4322
14 декабря 2018, 12:55
Да, чуть ли не последняя фича, которая держит на Гугловых сервисах.
Запилите календарь!
lvm77
26 декабря 2018, 08:19
+1
anikin-alexey82
9 января, 17:06
+1  Порабы уже!

Альберт
11 января, 12:12
+ за идею! Уже 2 года вопрос "обсасывается" и нету комментариев от Яндекса.
P.s. Я правильно понял что даже в Я. Телефоне нету такой синхронизации?)
Сильман Сергей Марафон
25 января, 22:08
+1 давно жду
kaa@amocon.ru
29 января, 10:40
Когда-же, когда???
klaus@klausvertolet.ru
29 января, 11:18
Кстати, carddav уже почти пол года не алё. ,НТТР 500 server error 
nagim
29 января, 11:41
klaus@klausvertolet.ru,
у меня работает но с перебоями
Обновлено 29 января, 11:42
klaus@klausvertolet.ru
29 января, 11:54
nagim,
Какой прогой синхронизируетесь ? У меня DAVx. Выдаёт 500 ошибку. На 4 пда народ об этом же пишет.
nagim
29 января, 12:23
klaus@klausvertolet.ru,
Outlook CalDav Synchronizer
https://sourceforge.net/projects/outlookcaldavsynchronizer/
Алексей Полковниченко
12 февраля, 08:46
в общем ЯНДЕКСУ пОфиг - главное ДЕНЬГИ - а контакты... а разве можно на этом приложении на нас заработать? нет? ну и ладно, решайте сами свои проблемы 
чтОж - лично я буду считать этот момент ложкой дегтя в бочке меда
Алексей Тов.Жюков
13 февраля, 12:39
Алексей Полковниченко,
эх, и не говорите, полная печаль по этому поводу
ssts-7
17 февраля, 04:28
Абсолютно согласен с предыдущими комментариями,   синхронизация контактов совершенно необходима. Гугл в принципе не нравится, нужно яндекс довести до совершенства. Желательно не впихивая всякую дрянь тапа фитнес или комменты к магазинам.
karavan22
23 февраля, 15:19
Запилите синхронизацию контактов и календаря! Половина пользователей уйдет с гугла!
i.kuchin@iteampro.ru
23 февраля, 23:14
Тоже очень хочу перенести контакты и календарь на яндекс. Яндекс почта у меня основная, но контакты обычно сохраняю на телефоне.
destr0yed
1 марта, 11:10
+1, приложение для яндекс календарь на android необходимо в первую очередь для самих разработчиков яндекса , чтобы услышали народ с 2016 пишут , а они не видят , либо игнорируют на дворе 2019 , а они тянут рязину .  Алиса их уже всем надоела в принудительно порядке без соглашения устанавливается с яндекс браузером , Вы еще амиго и все остальное г"""но с Вашем браузером установите , потеряете всех и вся)
Обновлено 1 марта, 11:14
D.E.SOUND
23 марта, 11:18
Вот этот момент ваще не красивый со стороны Яндекса. За три года, хоть бы один представитель, что то прокоментировал. 
Печально всё это.
Зуйков Вадим
30 марта, 07:45
Все есть в разделе помощи
https://yandex.ru/support/connect-mail/web/abook.html#sync-carddav


Откройте меню Настройки → Контакты (в iOS 9 Настройки → Почта, адреса, календари).
Нажмите кнопку Новая учетная запись.
В списке выберите пункт Другое.
Выберите пункт Учетная запись CardDAV.
Укажите следующие параметры:
Сервер: carddav.yandex.ru
Пользователь: ваш_логин
Пароль: ваш_пароль (или пароль приложения, если вы включили двухфакторную аутентификацию)

skoropadskiy@doob.su
5 апреля, 23:48
+1 в этом вопросе Яндекс уступает конкурентам...
Иван Конобелкин
23 апреля, 18:23
Создал аналог темы в форуме пожеланий для почты Яндекс. Сотрудники Яндекс говорят что если тема наберет приличное число голосов, то они присмотрятся к данному вопросу. Ссылка для голосования https://yandexmail.userecho.com/communities/8/topics/692-sinhronizatsiya-dat-rozhdeniya-kontaktov-s-kalendarem
klaus@klausvertolet.ru
24 апреля, 09:24
Иван Конобелкин,
Как бы увидеть то что они сказали.
Userecho.com это что ?
Иван Конобелкин
23 апреля, 18:53
klaus@klausvertolet.ru,
Был создан Ticket#19042307164898489, в ответ на данный тикет был получен ответ: Идеи по улучшению Почты можно публиковать на форуме https://yandexmail.userecho.com/communities/7-veb-versiya-pochtyi , где их рассматривают сами разработчики. Там же можно оставлять голоса за понравившиеся предложения от других пользователей. Мы будем внимательно следить, чтобы самые популярные идеи обсуждались командой и не потерялись.
klaus@klausvertolet.ru
24 апреля, 09:56
Иван Конобелкин,
👍
nafis@ledel-kama.ru
24 апреля, 09:34
Иван Конобелкин,
отлично, надо Яндекс
Евгений Круглов
21 мая, 07:43
Иван Конобелкин,
Это они только присмотрятся? То есть, для создания подобия Google Фото, им присматриваться не надо было, идея возникла сама собой, а синхронизация контактов и календаря - они думают? Интересная политика у Яндекс!
valenslatus
26 мая, 21:06
Если они это сделают, то Гугл много потеряет. Скорее всего есть сговор.
Максим
5 июня, 19:56
Полностью За!

DXpert
21 июля, 12:31
Поддерживаю!!!
Дмитрий
4 августа, 10:46
+1 Что очень нужен данный функционал
mail2487030
14 августа, 10:12
В гугле только контактами пользуюсь, очень нужно здесь.