Улучшение Яндекс.Диска

Здравствуйте, уважаемые разработчики, Яндекс диска!

Есть следующее предложение по небольшой доработке, которое очень будет полезно всем пользователям. Необходимо добавить в его настройки-дополнительно, функцию звуковое оповещение по окончании загрузки, с возможностью выбора пользователем через галочку/точку:

"Без звука"

"Звук по умолчанию", озвучивается сигнал, который выберет ваша команда разработчиков.

"Звук по выбору" - обзор пути к любому звуковому файлу *.mp3, закаченному на яндекс.диск текущего пользователя.

С уважением,

Попов Сергей