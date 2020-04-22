Улучшение Яндекс.Диска

Здравствуйте, уважаемые разработчики, Яндекс диска!
Есть следующее предложение по небольшой доработке, которое очень будет полезно всем пользователям. Необходимо добавить в его настройки-дополнительно, функцию звуковое оповещение по окончании загрузки, с возможностью выбора пользователем через галочку/точку:
"Без звука"
"Звук по умолчанию", озвучивается сигнал, который выберет ваша команда разработчиков.
"Звук по выбору" - обзор пути к любому звуковому файлу *.mp3, закаченному на яндекс.диск текущего пользователя.
С уважением,
Попов Сергей