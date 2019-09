11-12 апреля в Москве, в рамках конференции Droidcon Moscow, состоялся Хакатон. На мероприятии участникам предлагалось разработать приложения для Android, используя технологии Яндекса. Нам очень приятно, что 4 команды использовали SDK Яндекс.Диска в своих проектах.



Всем участникам команд, использовавших SDK Яндекс.Диска, мы подарили сертификаты на получение 1Тб на Диске:

Word of the Day — специализированные словари для ежедневных нужд

Life or Death — мотивирующая игра, предлагающая купить дополнительную жизнь

FindMe — обмен изображениями (скриншоты карт) между девайсами

Tag — поиск фотографий в телефоне по тэгам





Команда API Яндекс.Диска