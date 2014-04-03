Клуб API Диска

апрель 2014
Заказ фотопечати налегке
3 апреля 2014, 11:15

Одна из самых популярных фотолабораторий в Москве Фотопроект реализовала сервис печати фотографий, используя API Яндекс.Диска. 

Теперь чтобы напечатать снимки, не нужно носить с собой флэшки или другие устройства, достаточно просто сохранить фотографии к себе на Яндекс.Диск и оформить заказ на сайте или через фототерминалы.

Если вы сами написали приложение с использованием API Диска или хотите задать вопрос об API и SDK, напишите нам.

Хотите интегрировать с Диском своё приложение, но не знаете с чего начать? Посмотрите документацию нашего открытого API

Команда API Яндекс.Диска.

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WebDAV,виджеты,примеры проектов,Веб Яндекс.Диск
SDK Яндекс.Диска на хакатоне Droidcon Moscow
8 апреля 2014, 11:01

11 и 12 апреля в Москве пройдет крупнейшая евразийская конференция Android разработчиков Droidcon Moscow. В рамках конференции состоится 24-часовой хакатон, партнером которого стал Яндекс. Мы организовали дополнительные призы для разработчиков, использующих в своих проектах SDK Яндекс.Диска и SpeechKit. На площадке хакатона 11 апреля будут присутствовать Олег Охотников, который поможет разобраться с SDK Яндекс.Диска, и Александр Панин, которому можно будет задавать вопросы про SpeechKit. Вся информация об API и SDK Яндекса, документация и примеры кода размещены на сайте Яндекс.Технологии.

Промокод для бесплатного участия в хакатоне — dchack1.

Приходите, будет интересно!

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хакатоны,sdk,android,анонсы,новости
Обновление SDK для Android
9 апреля 2014, 14:44

Сегодня мы выложили на GitHub новый SDK Диска для Android. На этом SDK реализовано приложение Яндекс.Диск для Android. Мы поддержали возможность загружать превью фотографий, а также исправили ошибки, возникающие при докачке файлов.


Полный список изменений

Докачка (download):

  • Изменен способ получения Etag
  • Добавлены заголовки If-None-Match и If-Range для метода GET
  • Добавлено downloadPreview.

Методы:

  • Добавлен публичный метод initHttpClient()
  • Метод getServerLength удален из DownloadListener
  • Метод onCreateRequest добавлен в ListParsingHandler
  • Добавлен метод makePreviewPath() 
  • Добавлен метод byte[] download(String).

В запросе profind добавлены свойства:

  • mpfs_file_id
  • mediatype
  • hasThumbnail

Исключения:

  • Добавлен ServiceUnavailableWebdavException в 503 ошибку
  • В DownloadListener.setContentLength добавлено исключение DownloadNoSpaceAvailableException
  • Класс FileDownloadException заменен на RemoteFileNotFoundException и RangeNotSatisfiableException
  • Удалено исключение, которое возникало, если в ответе на GET-запрос нет заголовка Etag
  • Исключение WebdavException стало абстрактным: теперь getList передает список его наследников.
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WebDAV,sdk,обновления,android
«Позвоните родителям» или новое приложение Фоторамка от e-Legion
14 апреля 2014, 16:52

Буквально пару дней назад мы рассказывали вам о возможности печатати бумажных фотографий прямо из Диска, а уже сегодня e-Legionанонсировал не менее интересный проект Фоторамка. Приложение вышло для операционных систем Androidи Windows.

Установите приложение на девайсы своим близким и загружайте туда новые фотки, они автоматически будут появляться в Фоторамке родителей или на заставке их компьютера. Если же подключение к интернету отсутствует, то будут крутиться загруженные ранее фотографии.

 

Приложение реализовано при помощи SDK Яндекс.Диска  для Android и Windows. Подробнее о своем опыте разработки ребята рассказали в своем блоге на Хабре.

 

Команда API Яндекс.Диска

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Пароли приложений
16 апреля 2014, 05:52

Привет!

А можно сделать так, чтобы приложение ходило в API с Basic-аутентификацией по отдельному паролю, который можно было бы сгенерить и отозвать в любой момент? Сценарий примерно такой: сборочный скрипт из Travis CI должен заливать в Диск несколько логов, но не хочется использовать там свой пароль, пусть и зашифрованный.

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OAuth
Хакатон@Droidcon Moscow
17 апреля 2014, 16:27

11-12 апреля в Москве, в рамках конференции Droidcon Moscow, состоялся Хакатон. На мероприятии участникам предлагалось разработать приложения для Android, используя технологии Яндекса. Нам очень приятно, что 4 команды использовали SDK Яндекс.Диска в своих проектах.


Всем участникам команд, использовавших SDK Яндекс.Диска, мы подарили сертификаты на получение 1Тб на Диске:
Word of the Day — специализированные словари для ежедневных нужд
Life or Death — мотивирующая игра, предлагающая купить дополнительную жизнь
FindMe — обмен изображениями (скриншоты карт) между девайсами
Tag — поиск фотографий в телефоне по тэгам


Команда API Яндекс.Диска

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хакатоны,sdk,android,примеры проектов,новости
Открытая php-библиотека для работы с API Яндекс.Диска
29 апреля 2014, 19:37
Как вы уже знаете, у API Яндекс.Диска есть SDK для мобильных платформ, которые облегчают разработку мобильных приложений с использованием нашей технологии облачного хранения файлов.

Компания NIX Solutions в рамках создания большой открытой php-библиотеки для всех АПИ Яндекса создала библиотеку для работы с АПИ Яндекс.Диска.
Она предназначена для работы с данными на Дисках пользователей или хранения собственных данных на Диске. Исходный код проекта доступен здесь. Теперь у разработчиков есть полный набор необходимых средств для создания полноценного мультиплатформенного продукта.

 

Хотим обратить ваше внимание, что это открытый проект, в развитии которого может поучаствовать каждый разработчик!
Присоединяйтесь к сообществу проекта на GitHub - https://github.com/nixsolutions/yandex-sdk-php.

Хотим поблагодарить коллег из NIX Solutions за такой качественный и нужный инструмент!
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WebDAV,sdk,php,Веб Яндекс.Диск,новости
Поделитесь своим мнением об облачных API
30 апреля 2014, 18:28

От имени команды Яндекс.Диска мы просим вас поучаствовать в небольшом опросе об использовании облачных хранилищ данных.
Он займёт не больше пяти минут и поможет нам оценить приоритеты и интересы разработчиков, использующих облака. Опрос можно пройти здесь.

 

 

Команда API Яндекс.Диска

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опросы,новости