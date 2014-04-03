Одна из самых популярных фотолабораторий в Москве Фотопроект реализовала сервис печати фотографий, используя API Яндекс.Диска.

Теперь чтобы напечатать снимки, не нужно носить с собой флэшки или другие устройства, достаточно просто сохранить фотографии к себе на Яндекс.Диск и оформить заказ на сайте или через фототерминалы.

Если вы сами написали приложение с использованием API Диска или хотите задать вопрос об API и SDK, напишите нам.

Хотите интегрировать с Диском своё приложение, но не знаете с чего начать? Посмотрите документацию нашего открытого API

Команда API Яндекс.Диска.