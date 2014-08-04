Недавно на Хабре был опубликован пост о том, как на языке QML с помощью нового REST API Диска реализовать клиент Яндекс.Диска под Ubuntu Phone. В результате приложение работает на всех платформах, поддерживающих библиотеку Qt.

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