Клуб API Диска

август 2014
Рецепт реализации мультиплатформеннго приложения на REST API
4 августа 2014, 17:48

Недавно на Хабре был опубликован пост о том, как на языке QML с помощью нового REST API Диска реализовать клиент Яндекс.Диска под Ubuntu Phone. В результате приложение работает на всех платформах, поддерживающих библиотеку Qt. 

Если вы написали статью об использовании API Яндекс.Диска или реализовали приложение с использованием API, напишите нам о нем в комментариях или через форму обратной связи. Также вы можете оставить свою электронную адрес, если хотите получать рассылку об обновлениях API Яндекс.Диска.


 

Нет комментариев
примеры проектов,REST
Хостинг изображений для сайта.
13 августа 2014, 10:29

Добрый день!

Подскажите, могу ли я использовать Я.Диск для хранения картинок присланных пользователями на наш сайт?

Картинки должны храниться на Я.Диске созданного мной пользователя. 

Если да, то правильно ли я понимаю последовательность действий (поправьте, если я не прав):

1. Зарегистрировать на Yandex пользователя

2. Зарегистрировать новое приложение. При регистрации поставить галочку "Клиент для разработки" для получения ACCESS_TOKEN вручную. Т.к. все пользователи сайта будут загружать файлы на мой Я.Диск (т.е. на диск специально созданного пользователя) 

3. Использовать Yandex PHP Library для работы с API Яндекса. 

2 комментария
REST API Яндекс.Диска в Санкт-Петербурге
18 августа 2014, 13:35

Уже в эту пятницу 22 августа в отеле «Азимут» в Санкт-Петербурге пройдет Mobile Camp Яндекса, на котором будет два доклада, посвященных API Яндекс.Диска.

В 13:30 менеджер по маркетингу API Яндекс.Диска, Алёна Паньшина, расскажет о том, что такое облака, как вы можете использовать технологию у себя в приложении и какие  инструменты предоставляет для этого Яндекс.

Затем в 15:00 Clemens Aura, разработчик Яндекс.Диска, расскажет о своем опыте написания приложения на языке Swift для REST API Диска.


Подробнее о мероприятие читайте на сайте Mobile Camp. Там же вы можете зарегистрироваться до 18:00 (МСК) 20 августа.


Приходите, будет интересно!

Нет комментариев
конфренции,REST,новости
Скачивание файлов с диска в приложении
20 августа 2014, 15:01

Подскажите пожалуйста по следующей ситуации:

Есть приложение на Android, которое должно скачивать файлы для своей работы с яндекс диска.

1. Не могу понять как оно должно получить oauth-токен - может ли пользователь не авторизуясь в яндексе скачать файл и надо ли его сделать общедоступным при этом?

2. Нет ли у вас примера без использования Фрагментов, чтобы не повышать API Android-приложения?

Спасибо.

1 комментарий
примеры проектов,REST