На прошлой неделе мы добавили в документацию раздел «История изменений в API», где в хронологическом порядке будем рассказывать о доработках REST API. Теперь узнавать об обновлениях станет проще. Если у вас есть вопросы или пожелания, пожалуйста, поделитесь ими в форме обратной связи.

Ну а сегодня мы добавили средство получения превью файлов разных размеров – это касается всех операций, где можно запрашивать превью. К примеру, новая возможность пригодится разработчикам, которые в своём приложении хотят отобразить все фотографии пользователя на карте или просто вывести заданное число фотографий на экран.

Также мы добавили в операцию плоской выдачи контента возможность задавать не только один фильтр по типу, но и несколько. Если вам необходимо, чтобы пользователь работал через приложение только со своими аудио- и видеофайлами, вы можете не выводить в интерфейсе остальные файлы.

Попробовать новые операции можно в Полигоне.