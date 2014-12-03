Клуб API Диска

декабрь 2014
История изменений API на tech.yandex.ru и новые операции
3 декабря 2014, 13:16

На прошлой неделе мы добавили в документацию раздел «История изменений в API», где в хронологическом порядке будем рассказывать о доработках REST API. Теперь узнавать об обновлениях станет проще. Если у вас есть вопросы или пожелания, пожалуйста, поделитесь ими в форме обратной связи.

Ну а сегодня мы добавили средство получения превью файлов разных размеров – это касается всех операций, где можно запрашивать превью. К примеру, новая возможность пригодится разработчикам, которые в своём приложении хотят отобразить все фотографии пользователя на карте или просто вывести заданное число фотографий на экран.

Также мы добавили в операцию плоской выдачи контента возможность задавать не только один фильтр по типу, но и несколько. Если вам необходимо, чтобы пользователь работал через приложение только со своими аудио- и видеофайлами, вы можете не выводить в интерфейсе остальные файлы.

Попробовать новые операции можно в Полигоне.

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обновления,REST,новости
Продуктовый курс от экспертов Яндекса
3 декабря 2014, 17:34

Сообщество запуска стартапов #tceh и Яндекс рады объявить о проведении 40-часового учебного курса по созданию продуктов. Курс ориентирован на тех, кто ищет идеи для собственного проекта или уже знает, чем хочет заниматься, но пока не обладает достаточным объёмом умений. Программа включает отбор наиболее перспективных идей и последующую командную работу над ними, а также регулярные чек-поинты с экспертами #tceh и Яндекса.

В числе преподавателей будет менеджер по маркетингу API Яндекс.Диска Алёна Паньшина. Алёна представит карту областей применения технологий Диска. Кроме того, лектором курса выступит информационный архитектор Яндекса Денис Поповцев.

Это курс с открытой датой — участники сами определят удобное им время для общения с экспертами. Занятия пройдут в экосистеме #tceh в Москве, стоимость курса — от 18 000 руб. (возможна бронь билета за 1000 руб.). Записаться для участия в курсе можно здесь.

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новости
Скачивание файла REST API
9 декабря 2014, 11:52

Здравствуйте

 

Я получил URL для скачивания с из поля "href" соответствующего ответа. В документации написано, что скачать файл можно GET - запросом. Поле "Authorization" должно быть заполнено "OAuth токен". Ок, сделано. Так же написано, что:

"Хост для всех запросов к API — cloud-api.yandex.net. При загрузке и скачивании файла необходимо отдельно обращаться к сервису загрузки файлов и хранилищу Диска."

Что конкретно писать в поле "Host"?  "cloud-api.yandex.net" - не работает. Был бы рад глянуть на код под iOS, где такая задача бы решалась с помощью REST API.

 

 

С уважением.

 

 

 

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+100 Гб для абонентов ОнЛайма
16 декабря 2014, 12:05

У нас хорошая новогодняя новость для абонентов московского интернет-провайдера Онлайм (ОАО «Ростелеком»). Все клиенты этой компании могут получить дополнительные 100 Гб на Яндекс.Диске в личном кабинете на сайте www.onlime.ru. 

Дополнительные гигабайты выдаются абонентам всех тарифных планов. Для тех, кто подписан на тарифные планы Онлайм 60, ОнЛайм 80, Двойная выгода 60 и Максимальная выгода 95, пропускная способность канала при работе с Диском увеличивается до 100 Мб/с. Подробнее об условиях акции читайте на сайте Онлайма. 

 

 

Храните больше своих фотографий, документов и других файлов на Диске!

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SDK Диска для Windows Phone 8.1
17 декабря 2014, 23:10

Стоить ли ждать? Или пилить REST API?

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QuickPic и Яндекс.Диск
19 декабря 2014, 13:53

На днях разработчики Android-сервиса QuickPic воспользовались REST API Яндекс.Диска и добавили в приложение возможность переносить фотографии между нашим сервисом и своим. Отныне QuickPic совместим со всеми основными облачными сервисами.

QuickPic – одна из наиболее популярных галерей на замену системным средствам Android. Скачать приложение можно в Google Play.


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Тайлы карт в Яндекс.Диске
19 декабря 2014, 15:09

При помощи API Яндекс.Карт можно создавать собственные карты — план коттеджного поселка, карта вымышленного игрового мира или красочная карта города. Для того чтобы создать такую карту, изображение-первоисточник надо разделить на тайлы – небольшие фрагменты карты для каждого масштаба. Разработанное за пределами Яндекса веб-приложение «Подготовка слоя тайлов» решает эту задачу.

Приложение интегрировано с API Яндекс.Диска, куда в итоге и загружается папка с готовыми тайлами и программный код отображения карты. Также присутствует интеграция с Яндекс.Фотками — пользователь может использовать фотографии, которые он загрузил на этот сервис.

Для работы с приложением необходима авторизация на Яндексе и разрешение использовать ваш Яндекс.Диск. Вы загружаете в программу исходное изображение, выбираете формат тайлов и цвет фона, после чего запускаете приложение. Готовые тайлы окажутся в папке на Яндекс.Диске.

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delphi
21 декабря 2014, 06:08

Видимо, любителей Delphi тут нет, но все же... имеется некое приложение. И оно должно качать определенные файлы с Яндекс Диска. Как мне получить самую прямую что ни на есть ссылку на скачивание этих файлов? 

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