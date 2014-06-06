Многие знают, что у Яндекс.Диска уже есть WebDAV API, он идеально подходит для работы с Яндекс.Диском, как с файловой системой, но WebDAV накладывает на нас много ограничений. А в Яндекс.Диске появляется всё больше возможностей, которыми мы хотели бы поделиться с разработчиками. Поэтому мы решили запустить для вас новый, более простой и понятный, инструмент — RESTful API.



Чтобы вам было удобнее работать, REST API Яндекс.Диска обладает несколькими особенностями:

Простая и понятная структура – мы сделали всё, для того чтобы расширение функциональности API укладывалось в существующую простую и логичную структуру и не привело к превращению его в хаотичный набор ручек.

Ресурсы API связаны между собой гипермедиа-ссылками — благодаря этому, клиент может по желанию может получать не только мета-данные ресурсов, но и доступные с ними действия. Самодокументируемость на основе машиночитаемого стандарта Swagger 1.2

Сервис «Полигон» , который мы смогли запустить, не написав ни строчки кода, благодаря поддержке стандарта Swagger.



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