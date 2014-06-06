Клуб API Диска

июнь 2014
REST API Яндекс.Диска
6 июня 2014, 16:30

Многие знают, что у Яндекс.Диска уже есть WebDAV API, он идеально подходит для работы с Яндекс.Диском, как с файловой системой, но WebDAV накладывает на нас много ограничений. А в Яндекс.Диске появляется всё больше возможностей, которыми мы хотели бы поделиться с разработчиками. Поэтому мы решили запустить для вас новый, более простой и понятный, инструмент — RESTful API.

Чтобы вам было удобнее работать, REST API Яндекс.Диска обладает несколькими особенностями:

  • Простая и понятная структура – мы сделали всё, для того чтобы расширение функциональности API укладывалось в существующую простую и логичную структуру и не привело к превращению его в хаотичный набор ручек.
  • Ресурсы API связаны между собой гипермедиа-ссылками — благодаря этому, клиент может по желанию может получать не только мета-данные ресурсов, но и доступные с ними действия. Самодокументируемость на основе машиночитаемого стандарта Swagger 1.2.
  • Сервис «Полигон», который мы смогли запустить, не написав ни строчки кода, благодаря поддержке стандарта Swagger.


Задать вопрос или поделиться своим проектом на базе API Яндекс.Диска вы можете в этом клубе или через форму обратной связи.

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конфренции,REST,новости
Рассказ о новом RESTful API в Москве
11 июня 2014, 16:02

14 июня в субботу на конференции DevConf Роман Акинфеев, разработчик Яндекс.Диска, расскажет о том, как мы сделали новый REST API.

Роман поделится опытом создания API, использования стандарта Swagger при описании API и интеграции гипермедиа-контролов.

Конференция состоится в Москве, в Конгресс-центре гостиницы Измайлово. Для участия в конференции нужно зарегистрироваться.

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конфренции,REST
API Яндекс.Диска
25 июня 2014, 14:42

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Приглашение в диск и Яндекс.Маркет
27 июня 2014, 10:22

Супруга купила планшет, появилась идея поключить Яндекс.Диск, заодно получив доп. место за приглашение. Приглашение было отправлено. Но! При клику по ссылку приглашения браузер вываливается в Google Play, а на планшете - Яндекс.Store. Как быть?

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