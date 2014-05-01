Пишу сюда, единственное что нашел.



после майского обновления, приложение перестало работать совсем.



HTC Disire S Android 2.3.5



После установки, при открытии пояляется сообщение о критической ошибки, и так пока не удалить его совсем.

если просто установить, но не запуска, а просто открыть яндекс Карты, происходит тоже самое - ошибка и карты не работают, любое приложение Яндекса перестаёт работать. Приходится удалять Диск.



в Плеймаркете куча подобных отзывов!