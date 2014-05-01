Клуб API Диска

май 2014
SDK Sample WPF
1 мая 2014, 22:04

 С недавнего времени перестал работать SDKsample.WPF на c#(https://github.com/yandex-disk/yandex-disk-sdk-csharp), хотя раньше было все отлично.  После компиляции нормально проходит авторизацию, но не может получить список файлов. Мб знает как это исправить? очень прошу помощи...

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Яндекс.Диск
3 мая 2014, 11:01

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Веб Яндекс.Диск
Синхронизация папки
19 мая 2014, 08:55

Добрый день!

Понимаю, что, возможно, вопрос не в тему, но клуба непосредственно "Яндекс Диска" не вижу.

Вопрос таков:

Если я отменил синхронизацию для какой-то папки в сервисе ЯД на компьютере, она осталась доступной только через веб-интерфейс. Как теперь можно вернуть обратно синхронизацию этой папки? Только создавать другую и скачивать туда файлы из прежней через веб?

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синхронизация,папка
перестал работать яДиск на андройде
19 мая 2014, 15:07
Пишу сюда, единственное что нашел.

после майского обновления, приложение перестало работать совсем.

HTC Disire S Android 2.3.5

После установки, при открытии пояляется сообщение о критической ошибки, и так пока не удалить его совсем.
если просто установить, но не запуска, а просто открыть яндекс Карты, происходит тоже самое - ошибка и карты не работают, любое приложение Яндекса перестаёт работать. Приходится удалять Диск.

в Плеймаркете куча подобных отзывов!
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Разработка RESTful API with all bells and whistles
28 мая 2014, 15:55

31 мая в Красноярске пройдет открытая встреча IT-специалистов DevDay.

Роман Акинфеев, разработчик back-end и API Яндекс.Диска, расскажет о том, что мы понимаем под REST API, о гипермедиа контролах и стандарте Swagger. Роман поделится секретами создания конкурентоспособного и дружелюбного API.

Приглашаем вас послушать доклад Ромы 31 мая с 16:00 до 16:40 в центре «Пилот».

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конфренции,REST,новости