С недавнего времени перестал работать SDKsample.WPF на c#(https://github.com/yandex
С недавнего времени перестал работать SDKsample.WPF на c#(https://github.com/yandex
Добрый день!
Понимаю, что, возможно, вопрос не в тему, но клуба непосредственно "Яндекс Диска" не вижу.
Вопрос таков:
Если я отменил синхронизацию для какой-то папки в сервисе ЯД на компьютере, она осталась доступной только через веб-интерфейс. Как теперь можно вернуть обратно синхронизацию этой папки? Только создавать другую и скачивать туда файлы из прежней через веб?
после майского обновления, приложение перестало работать совсем.
HTC Disire S Android 2.3.5
После установки, при открытии пояляется сообщение о критической ошибки, и так пока не удалить его совсем.
если просто установить, но не запуска, а просто открыть яндекс Карты, происходит тоже самое - ошибка и карты не работают, любое приложение Яндекса перестаёт работать. Приходится удалять Диск.
в Плеймаркете куча подобных отзывов!
31 мая в Красноярске пройдет открытая встреча IT-специалистов DevDay.
Роман Акинфеев, разработчик back-end и API Яндекс.Диска, расскажет о том, что мы понимаем под REST API, о гипермедиа контролах и стандарте Swagger. Роман поделится секретами создания конкурентоспособного и дружелюбного API.
Приглашаем вас послушать доклад Ромы 31 мая с 16:00 до 16:40 в центре «Пилот».