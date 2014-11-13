7 ноября в Минске прошёл Mobile Developer & Business Day Belarus 2014. Мероприятие завершилось открытием хакатона Hackaphone, который длился до вечера воскресенья. Яндекс выступал в качестве партнера мероприятия.



В номинации Яндекса победу одержала команда Orange Go-Go, состоящая всего лишь из двух человек. Ребята разработали софт, позволяющий систематизировать изображения с Диска по тегам, представить их в виде презентации и сразу поделиться ими. Участники Orange Go-go получили по 500 ГБ облачного пространства на Диске, фирменные сувениры Яндекса, а также телефоны Samsung. Кроме того, ещё по 100 ГБ и по пачке сувениров досталось разработчикам из четырёх других команд, чьи работы показались нам интересными.

Спасибо всем, кто принимал участие в этом трёхдневном марафоне! Надеемся в скором времени увидеть ваши проекты в Yandex.Store.