Клуб API Диска

ноябрь 2014
Хакатон в Минске от #mdday
13 ноября 2014, 11:49

7 ноября в Минске прошёл Mobile Developer & Business Day Belarus 2014. Мероприятие завершилось открытием хакатона Hackaphone, который длился до вечера воскресенья. Яндекс выступал в качестве партнера мероприятия.

В номинации Яндекса победу одержала команда Orange Go-Go, состоящая всего лишь из двух человек. Ребята разработали софт, позволяющий систематизировать изображения с Диска по тегам, представить их в виде презентации и сразу поделиться ими. Участники Orange Go-go получили по 500 ГБ облачного пространства на Диске, фирменные сувениры Яндекса, а также телефоны Samsung. Кроме того, ещё по 100 ГБ и по пачке сувениров досталось разработчикам из четырёх других команд, чьи работы показались нам интересными.

 

 

Спасибо всем, кто принимал участие в этом трёхдневном марафоне! Надеемся в скором времени увидеть ваши проекты в Yandex.Store.

 

 

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Новые операции REST API и новый Полигон
28 ноября 2014, 12:17
Сегодня у нас много новостей. Недавно в REST API были добавлены две новые операции:

Выдача контента с Диска плоским списком с возможностью фильтрации по типу контента. Через API теперь можно запросить все пользовательские файлы определённого типа. Если вы, например, разрабатываете видеоплеер, вы можете запросить все видеоролики с Диска пользователя. То же самое легко проделать с аудио и файлами других типов, включая фотографии – проблема их представления сейчас очень остро стоит перед многими пользователями и разработчиками.

– Фильтрация атрибутов возвращаемых объектов, которая облегчит труд писателям софта и уменьшит нагрузку на сеть при работе приложения. Предположим, для работы приложения вам необходимо получить только имя ресурса и путь, но нет необходимости в дате создания или изменения. Настроив фильтрацию, вы будете получать только нужные данные.

Кроме того, с запуском нового tech.yandex.ru в сервисе Полигон появилась возможность получения отладочного токена в два клика. Полученный токен отобразится в поле ввода, а если он у вас уже есть, то вы сможете ввести его. Как только будет введён верный токен, Полигон сразу заработает – все остальные процедуры приложение сделает за вас. Напоминаем, что при работе с Полигоном вы обращаетесь к собственному Диску – удаление или создание файла осуществляется в Диске аккаунта, из-под которого вы работаете в Полигоне.


Приходите на сайт Технологий и протестируйте добавленные операции в новом Полигоне.
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REST,новости
Возможность получения пути на диске по public_url (REST API)
29 ноября 2014, 04:07

Здравствуйте!
Интересует возможность получения пути на диске("path":"disk:/foo/bar-2") по public_url (ссылке вида https://yadi.sk/....), для дальнейшего создания папок необходим этот path, но в документации я нашел только возможность получения path через public_key
Итак, 3 вопроса
1. Получить path по  public_url.
2. Создать папку, зная только public_url .
3. Метод, который отдает плоский(или любой) список папок с их public_url

Возможно хоть что-то?
Спасибо

 

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