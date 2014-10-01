Хотим расширить общую папку для определенного кол-во пользователей. Все они будут пользоваться в полном доступе этой папкой. Чье место будет расходоваться? Пользователя который расшарил папку, или так же пользователей которые пользуются ей.

Дело в том, что размер это папки будет на порядок больше 10 Гб, а пользователи будут использовать стандартные бесплатные аккуанты.