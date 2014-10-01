Клуб API Диска

октябрь 2014
Видеоархив: Разработка RESTful API with all bells and whistles
1 октября 2014, 15:43

Сегодня мы хотим поделиться видеозаписью презентации REST API Яндекс.Диска, которая прошла на конференции DevDay в Красноярске.

Идейный вдохновитель и разработчик API Роман Акнифеев рассказал, как мы создавали Полигон и зачем описали API при помощи HAL.


 

 

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видео,REST,новости
Расшарить папку
16 октября 2014, 13:11

Хотим расширить общую папку для определенного кол-во пользователей. Все они будут пользоваться в полном доступе этой папкой. Чье место будет расходоваться? Пользователя который расшарил папку, или так же пользователей которые пользуются ей. 

 

Дело в том, что размер это папки будет на порядок больше 10 Гб, а пользователи будут использовать стандартные бесплатные аккуанты. 

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Синхронизация данных с помощью API Яндекс.Диска
23 октября 2014, 14:25

С помощью API Яндекс.Диска легко наладить синхронизацию пользовательских данных между версиями вашего приложения для различных платформ. Синхронизация может быть автоматической или ручной, в зависимости от задачи. К примеру, можно автоматически переносить избранное, закладки, маршруты или другие персональные настройки.

Авторизация пользователя происходит при помощи технологии OAuth. Для ее использования требуется доступ к папке «Приложения».

Чтобы синхронизировать данные, необходимо:

  • авторизовать пользователя,
  • создать собственную папку в папке «Приложения»,
  • по итогам пользовательской сессии сохранить файл с данными в созданной папке,
  • при следующем входе пользователя запросить файл с данными и обновить его.

Вот так выглядит сохранение маршурта в список Избранное в приложение Яндекс.Электрички:

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синхронизация,REST,новости
Что происходит??
27 октября 2014, 22:40

Вот это да.......

Три дня подряд авторизовывался в ЯД на своём ПК, на четвётый отключил из автозагрузки....

И Что Бы Вы Себе Думали???....

Сегодня вообще не пускают в ЯД, вот так:

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Новый сайт технологий Яндекса
29 октября 2014, 19:39

Сегодня мы полностью обновили облик сайтов Яндекс.Технологии. Вместо пяти разделов на tech.yandex.ru мы запустили пять новых сайтов: про сами технологии, а также про события, обучение, науку и стартапы, каждый в отдельности. 

Новые сайты позволяют быстро находить любые данные через провязки в системе навигации. К примеру, на страницах технологий размещены ссылки на релевантные события. Для удобства поиска по докладам, исследованиям и людям мы ввели специальный раздел под названием Библиотека. Кроме того, мы вынесли на отдельный сайт всё связанное со стартапами.

Вот основные особенности сайта технологий:

  • Структура. Например, API Диска – это целое дерево технологий, так что на сайте для него предусмотрена дополнительная разводящая страница.  
  • Хабы. Мы не только собрали технологии вместе, но ещё и сгруппировали их по области применения. Сейчас у нас есть хабы для разработчиков мобильных приложений, вебмастеров, интернет-магазинов и тематических порталов
  • Описания. Все технологии снабжены простыми и понятными описаниями, выполненными в едином дизайне, а технические детали теперь расположены в разделах Документации.
  • Документация. Она тоже обновилась внешне, и ей стало удобней пользоваться.
  • Новости. Не все технологии Яндекса служат источником такого же количества новостей, как API Диска. Поэтому не для всех из них у нас есть блоги. Но теперь мы завели общую площадку, где не столь частые апдейты от каждой технологии сложатся в регулярно обновляемую ленту.

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