С помощью API Яндекс.Диска легко наладить синхронизацию пользовательских данных между версиями вашего приложения для различных платформ. Синхронизация может быть автоматической или ручной, в зависимости от задачи. К примеру, можно автоматически переносить избранное, закладки, маршруты или другие персональные настройки.
Авторизация пользователя происходит при помощи технологии OAuth. Для ее использования требуется доступ к папке «Приложения».
Чтобы синхронизировать данные, необходимо:
- авторизовать пользователя,
- создать собственную папку в папке «Приложения»,
- по итогам пользовательской сессии сохранить файл с данными в созданной папке,
- при следующем входе пользователя запросить файл с данными и обновить его.
Вот так выглядит сохранение маршурта в список Избранное в приложение Яндекс.Электрички: