Если вы еще не успели познакомиться с возможностями для организации обмена данными с пользователем: Публикация и Отмена публикации ресурсов, рекомендуем протестировать их уже сегодня в Полигоне. Эти функции будет удобно использовать в сервисах, работающих с пользовательским контентом. Например, если вы хотите сделать доступной другим пользователям картинку, которая была создана в вашем приложении.



Также мы реализовали все операции необходимые для работы с Корзиной:

Восстановить

Удалить

Очистить Корзину



Теперь можно получить метаинформацию о Диске. При помощи данной операции вы сможете запросить:

Общий объем Диска

Используемое пространство

Объем Корзины



Например, если вам необходимо залить какой-либо файл в Диск пользователя, вы можете сначала запросить оставшееся место, а затем загрузить информацию.



Со всеми методами можно ознакомится на Полигоне.