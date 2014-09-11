Клуб API Диска

сентябрь 2014
Прием файлов от пользователей на свой Яндекс Диск
11 сентября 2014, 13:48

Доброго и хорошего дня всем!

Подскажите пожалуйста. Допустим у меня есть сайт на котором я хочу через форму заказа принимать файлы (любого размера и формата) от сторонних пользователей. пользователи естественно не зарегистрированы на яндексе и не имеют акк. на яндекс диске. могу ли я их автоматически авторизировать под своей учетной записью, чтобы они могли отправлять мне файлы? Возможно ли организовать такое используя API яндекс диска. Если можно, то опишите примерный алгоритм действий (пару пунктов)

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примеры проектов,REST
Публикация файлов, корзина и информация о Диске в REST API
16 сентября 2014, 18:48

Если вы еще не успели познакомиться с возможностями для организации обмена данными с пользователем: Публикация и Отмена публикации ресурсов, рекомендуем протестировать их уже сегодня в Полигоне. Эти функции будет удобно использовать в сервисах, работающих с пользовательским контентом. Например, если вы хотите сделать доступной другим пользователям картинку, которая была создана в вашем приложении.

Также мы реализовали все операции необходимые для работы с Корзиной:

  • Восстановить
  • Удалить
  • Очистить Корзину


Теперь можно получить метаинформацию о Диске. При помощи данной операции вы сможете запросить:

  • Общий объем Диска
  • Используемое пространство
  • Объем Корзины


Например, если вам необходимо залить какой-либо файл в Диск пользователя, вы можете сначала запросить оставшееся место, а затем загрузить информацию.

Со всеми методами можно ознакомится на Полигоне.

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обновления,REST,новости
Список последних загруженных файлов в REST API
24 сентября 2014, 11:58

В REST API Яндекс.Диска добавлена операция «Получения списка последних загруженных файлов». Список можно отсортировать по типу файлов. 

Данная операция будет полезна в различных плеерах, когда пользователь загружает файл к себе на Диск и может сразу же просмотреть его на любом другом устройстве, например на телевизоре.

 

Посмотреть, как это работает, можно прямо сейчас в сервисе Полигон.

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обновления,REST,новости