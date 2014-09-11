Доброго и хорошего дня всем!
Подскажите пожалуйста. Допустим у меня есть сайт на котором я хочу через форму заказа принимать файлы (любого размера и формата) от сторонних пользователей. пользователи естественно не зарегистрированы на яндексе и не имеют акк. на яндекс диске. могу ли я их автоматически авторизировать под своей учетной записью, чтобы они могли отправлять мне файлы? Возможно ли организовать такое используя API яндекс диска. Если можно, то опишите примерный алгоритм действий (пару пунктов)