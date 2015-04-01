Проблема заключается в том, что с помощью SDK на C# не могу получить информацию о файле, или, например, получить список файлов на диске. Причем это проблема имеется и в Sample проекте!
Немного подебажив, я нашел, где именно загвоздка.
При обращении к методу GetItemInfoAsync, в нем вызывается функция HttpUtilities.SendFullRequest(requestState, this.ProcessGetItemInfoResponse) для запроса инфы у сервера. Во второй аргумент, который является функцией, передается полученная от сервера инфа о файле. Так вот каждый раз при обращении за инфой к диску в функции SendFullRequest происходит исключение (не могу понять в каком ее месте именно), из-за чего возвращается исключение. Как следствие, вместо инфы о файле получаю ошибку: "Ссылка на строку не ссылается на экземпляр String. Имя параметра: s".
Разработчики, скажите, в чем там беда и вообще как это исправить?
И раз уж я здесь, еще один вопрос по SDK. Можно ли как-то передавать внутри своего приложения общедоступную ссылку конкретному юзеру?
Проблема заключается в том, что с помощью SDK на C# не могу получить информацию о файле, или, например, получить список файлов на диске. Причем это проблема имеется и в Sample проекте!
Для хранения всего вышеперечисленного уже давно придуманы и существуют базы данных. Но тогда как обычная база скучно живёт на одном компьютере, мы сделали базу, которая живёт в облаке и на всех устройствах пользователя одновременно.
«Где бы в такую базу ни были сохранены данные – на телефоне, в браузере, на планшете, – они не потеряются и будут актуальны, – говорит руководитель разработки облачных сервисов Яндекса Владимир Русинов. – На практике такая схема обеспечивает миллион новых возможностей. Точки на картах, закладки и история – одинаковые во всех браузерах, общая таблица рекордов на iPhone и Android-планшете и т.д. При этом сам Яндекс, разумеется, не будет иметь доступа к информации ваших пользователей».
Мы открываем DataSync API для всех, кому нужна помощь в разработке современных приложений. Уже более двух лет Яндекс.Браузер работает на технологиях синхронизации Яндекс.Диска. Отныне этим интерфейсом может воспользоваться любой разработчик, создающий мультиплатформенные сервисы.
Посмотреть, как всё работает, можно на примере адресной книги в тестовом браузерном приложении. Оно демонстрирует, как может происходить синхронизация телефонных номеров пользователя с шагом в 20 секунд. Данные синхронизируются с облаком и любым экземпляром веб-приложения. Самый простой способ увидеть это – открыть две вкладки в браузере.
Оригинал релиза опубликован в новостях tech.yandex.ru
не работает диск
envtransfer - переносит виртуальное окружение с одного рабочего места на другое, используя API Яндекс диска. Ознакомиться с приложением и его исходниками вы можете на странице ссылка
Здравствуйте.
Вчера работал, всё отлично, сегодня вдруг сбросился пароль и все настройки. Указал папку заново и началось заново синхронизироваться. как-будто не было его.
система windowsXP на соседнем компьютере на win8 всё работает. На веб версии всё в наличии.
С чем может быть проблема?
Сегодня мы рады сообщить о публикации официального Java SDK для REST API Яндекс.Диска. Хотя уже достаточно много разработчиков использовали API в своих мобильных клиентах, мы хотим предоставить больше качественных инструментов.
Новый SDK позволит вам интегрировать функциональность Яндекс.Диска в своё Android-приложение быстро и просто. Исходники библиотеки находятся в открытом доступе и размещены на GitHub. Также мы разместили пакет в Maven-репозитории.
REST API Диска позволяет работать с файлами пользователя на любом устройстве. Подробнее с возможностями API можно познакомиться в интерактивном сервисе Полигон.
О REST API, доступных SDK и примерах приложения почитать можно здесь.