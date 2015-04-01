Здравствуйте.

Вчера работал, всё отлично, сегодня вдруг сбросился пароль и все настройки. Указал папку заново и началось заново синхронизироваться. как-будто не было его.

система windowsXP на соседнем компьютере на win8 всё работает. На веб версии всё в наличии.

С чем может быть проблема?