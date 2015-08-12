Опытным путем выяснил, что у ссылки на скачивание файла с Яндекс.Диска, которую я получаю с помощью REST API (метод /v1/disk/resources/download) есть время жизни, по моим оценками примерно сутки. Хотелось бы узнать точную информацию по времени жизни ссылок на скачивание, и кейсы когда ссылка "сгорает" (более не позволяет скачать файл).
август 2015
12 августа 2015, 08:10
29 августа 2015, 15:11
Здравствуйте. Хотелось бы иметь возможность получать статистику общедоступных файлов через WebDAV API. Например, такую как, количество скачиваний файла.
Я уже как-то писал об этом разработчикам, но ответ был отрицательным и будет ли реализовываться не поступило информации.
Может что то изменилось или есть сторонние скрипты. В документации по-прежнему тишина на этот счёт.