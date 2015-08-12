Здравствуйте. Хотелось бы иметь возможность получать статистику общедоступных файлов через WebDAV API. Например, такую как, количество скачиваний файла.

Я уже как-то писал об этом разработчикам, но ответ был отрицательным и будет ли реализовываться не поступило информации.

Может что то изменилось или есть сторонние скрипты. В документации по-прежнему тишина на этот счёт.