Клуб API Диска

февраль 2015
Читайте с Диска
6 февраля 2015, 11:56

Друзья, если в вашем сервисе или приложении активно используется REST API, SDK или WebDAV API Яндекс.Диска – расскажите об этом у нас! Приветствуются скриншоты, примеры кода и любые подробности. Не забудьте проставить тег «примеры проектов».
Например, интеграция с Диском организована в читалке для iPhone и iPad под названием KyBook. Вы можете загрузить книгу на Диск любым доступным способом, а затем открыть её из приложения (поддерживается большинство популярных форматов). Кроме того, можно разово синхронизировать офлайн-библиотеку с облачным хранилищем или настроить автоматическую синхронизацию. При использовании KyBook загруженные на Диск аудиокниги не нужно скачивать – они воспроизводятся в потоковом режиме.

 

 

 

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REST,примеры проектов,новости
REST API: Скачивание файла
7 февраля 2015, 14:03

Научился получать токен, получать информацию о файлах, загружать на диск, а вот со скачиванием проблема - получаю ошибку 302: временно перемещен. Делаю все как написано в документации: получаю через rest api ссылку на файл, методом GET пытаюсь скачать файл по ссылке, передав предварительно в заголовке OAuth токен. Если полученную ссылку вставить в браузер, то файл качается. Использую Lazarus 1.2.6 + Synapse. Перед Synapse использовал lNet, но с ним была обратная проблема: закачка работала, а загрузка нет. Снова попробовал с помощью lNet скачать - теперь и с ним такая же ошибка.

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Панель статуса Диска для Ubuntu
9 февраля 2015, 11:57

Пользователь Хабрахабра Kozack опубликовал код вывода информации о состоянии Диска в меню (или на рабочий стол) Ubuntu. Разработанный скрипт позволяет вывести статус синхронизации в процентах, общий, занятый и свободный объём, максимальный размер файла и объём Корзины. Для получения данных Kozack использует официальный клиент Диска для Linux. С кодом файла запуска и самого скрипта можно ознакомиться по этой ссылке.

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REST,примеры проектов,новости
CloudPlayer - музыкальный плеер аудио файлов из Яндекс.Диска для iOS
11 февраля 2015, 14:41

Плеер аудио файлов из Яндекс.Диска и других облачных хранилищ.

Скачать бесплатную версию 

Скачать Pro версию 

 

Поддерживает:

- Яндекс.Диск

- Dropbox

- Google Диск

- OneDrive

- Box

 

Возможности:

- потоковое и оффлайн воспроизведение;

- воспроизведение всех основных типов музыкальных файлов, таких как mp3 и wav;

- воспроизведение файлов в папке один за одним;

- повторение файла;

- перемешивание файлов папки при воспроизведении.

 

Некоторые технические детали:

Приложение разработано на Swift и Objective C.

Интеграция с Яндекс.Диском реализована через REST API с предварительным запросом OAuth 2 токена.

Для локального хранения данных использованы iOS Core Data и MagicalRecord.

Для работы с сетью используется AFNetworking.

Реализовано скачивание файлов в фоновом режиме с помощью NSURLSession.

В бесплатной версии реализованы покупки внутри приложения.

 

   

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примеры проектов,ios,REST
Стриминг аудио в iOS на примере Диска
18 февраля 2015, 14:15
На Хабрахабре появилась статья пользователя leshko про потоковое воспроизведение аудиофайлов в iOS на примере Яндекс.Диска. Популярный при работе с аудио AVPlayer не предоставляет доступ к токену авторизации в Диске, поскольку этот токен передаётся в заголовке запроса, а не в URL. Поиски решения привели автора к использованию объекта resourceLoader в классе AVURLAsset. С его помощью можно обеспечить плееру доступ к файлу, размещенному на удаленном ресурсе (AVPlayer использует resourceLoader в тех случаях, когда способ загрузки файла неизвестен). Итоговая схема действует по принципу локального HTTP-прокси, но с максимальной простотой использования.

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новости
Нужна помощь.
22 февраля 2015, 16:43

Делаю игру. Часто приходится отправлять всем её обновления. Можно с помощью ЯДиска настроить, чтобы он автоматом заливал новую версию к примеру с рабочего стола, как только она появится, и все могли на кнопку лончера обновить игру? Игра

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