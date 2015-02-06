Друзья, если в вашем сервисе или приложении активно используется REST API, SDK или WebDAV API Яндекс.Диска – расскажите об этом у нас! Приветствуются скриншоты, примеры кода и любые подробности. Не забудьте проставить тег «примеры проектов».

Например, интеграция с Диском организована в читалке для iPhone и iPad под названием KyBook. Вы можете загрузить книгу на Диск любым доступным способом, а затем открыть её из приложения (поддерживается большинство популярных форматов). Кроме того, можно разово синхронизировать офлайн-библиотеку с облачным хранилищем или настроить автоматическую синхронизацию. При использовании KyBook загруженные на Диск аудиокниги не нужно скачивать – они воспроизводятся в потоковом режиме.