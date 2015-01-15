На портале Loft Blog появился видеоурок по использованию PHP-библиотеки для работы с Яндекс.Диском. Библиотеку разработали в компании NIX Solutions – её автор рассказывал о ней в нашем блоге на Хабрахабре. Это решение, среди прочего, позволяет легко интегрировать с Диском свой сайт или веб-приложение. Из урока вы узнаете, как скачать библиотеку, настроить её и получить токен доступа к сервису. В завершающей части автор Loft Blog демонстрирует несколько простых операций с файлами.
Пакет для Composer можно скачать здесь, документация к библиотеке выложена на GitHub.