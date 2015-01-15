Организаторы конференции HappyDev-2014, которая прошла недавно в Омске, опубликовали видеозапись доклада маркетолога API Диска Алёны Паньшиной. Алёна объяснила, как с помощью облачных хранилищ данных обеспечить мультиплатформенную синхронизацию, а также как правильно обмениваться данными с пользователем и предоставлять доступ к личным файлам.





Также не пропустите выступление бывшего генерального директора Any Void, а ныне руководителя службы разработки мобильных геосервисов Яндекса Юрия Подорожного. Юрий рассказал о том, почему его студия стала частью нашей компании.