Клуб API Диска

январь 2015
Учимся использовать PHP-библиотеку WebDAV API Диска
15 января 2015, 12:45

На портале Loft Blog появился видеоурок по использованию PHP-библиотеки для работы с Яндекс.Диском. Библиотеку разработали в компании NIX Solutions – её автор рассказывал о ней в нашем блоге на Хабрахабре. Это решение, среди прочего, позволяет легко интегрировать с Диском свой сайт или веб-приложение. Из урока вы узнаете, как скачать библиотеку, настроить её и получить токен доступа к сервису. В завершающей части автор Loft Blog демонстрирует несколько простых операций с файлами.



Пакет для Composer можно скачать здесь, документация к библиотеке выложена на GitHub.

 

 

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Простой обмен данными с пользователем на примере Диска
21 января 2015, 13:49

Организаторы конференции HappyDev-2014, которая прошла недавно в Омске, опубликовали видеозапись доклада маркетолога API Диска Алёны Паньшиной. Алёна объяснила, как с помощью облачных хранилищ данных обеспечить мультиплатформенную синхронизацию, а также как правильно обмениваться данными с пользователем и предоставлять доступ к личным файлам.


Также не пропустите выступление бывшего генерального директора Any Void, а ныне руководителя службы разработки мобильных геосервисов Яндекса Юрия Подорожного. Юрий рассказал о том, почему его студия стала частью нашей компании.

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