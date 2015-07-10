Клуб API Диска

июль 2015
Загрузка файла на Диск с javascript - Origin header
10 июля 2015, 06:15

Привет, 

 

Подскажите пожалуйста, пробовал ли кто-нибудь работать с API с клиентских скриптов javascript? Почти все работает, но при загрузке файла сделано такое ограничение:  

Примечание. В запросе не следует указывать заголовок Origin. В общем случае на запрос с непустымOrigin API отвечает HTTP-кодом 500. Исключение сделано только для расширений браузеров, основанных на Chromium: заголовки Origin, которые начинаются со схемы chrome-extension://, просто игнорируются. 

Проблема в том, что я не могу контролировать все заголовки, некоторые добавляются браузером. В IE работает без проблем, но Chrome отправляет заголовок Origin, из-за которого приходит ответ 500. 

Есть ли способ обойти эту проблему?

 

4 комментария
PHP-библиотека для REST API Яндекс.Диска
14 июля 2015, 14:05

Сегодня представляем вам новую библиотеку для REST API Диска, разработанную пользователем jack-theripper и доступную на GitHub. В библиотеке реализованы все необходимые операции для разработки серверной части клиентов.
Напоминаем, что ознакомиться с функциональностью REST API Диска можно в удобном Полигоне.

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