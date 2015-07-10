Привет,

Подскажите пожалуйста, пробовал ли кто-нибудь работать с API с клиентских скриптов javascript? Почти все работает, но при загрузке файла сделано такое ограничение:

Примечание. В запросе не следует указывать заголовок Origin. В общем случае на запрос с непустымOrigin API отвечает HTTP-кодом 500. Исключение сделано только для расширений браузеров, основанных на Chromium: заголовки Origin, которые начинаются со схемы chrome-extension://, просто игнорируются.

Проблема в том, что я не могу контролировать все заголовки, некоторые добавляются браузером. В IE работает без проблем, но Chrome отправляет заголовок Origin, из-за которого приходит ответ 500.

Есть ли способ обойти эту проблему?