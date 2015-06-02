Всего выступлений было четыре. Закрывал встречу Роман Акинфеев – руководитель группы разработки ядра облачной платформы Яндекса. Роман объяснил, как у нас построен процесс разработки API облачных сервисов и какие подходы с технологиями в нём задействованы. Обычно о том, как при создании API правильно применять технологии, в докладах не говорят, так что выступление Романа стало своего рода исключением.
Все видео выложены на странице мероприятия.
Оригинал заметки опубликован в новостях tech.yandex.ru