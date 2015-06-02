Клуб API Диска

июнь 2015
Moscow API Meetup: видео
2 июня 2015, 12:57
Видеозаписи докладов с мероприятия Moscow API Meetup уже доступны на events.yandex.ru! Встреча сообщества прошла 28 мая: в зале московского офиса Яндекса собрались специалисты из разных сфер, чья деятельность так или иначе связана с API.

Всего выступлений было четыре. Закрывал встречу Роман Акинфеев – руководитель группы разработки ядра облачной платформы Яндекса. Роман объяснил, как у нас построен процесс разработки API облачных сервисов и какие подходы с технологиями в нём задействованы. Обычно о том, как при создании API правильно применять технологии, в докладах не говорят, так что выступление Романа стало своего рода исключением.


Все видео выложены на странице мероприятия.

Оригинал заметки опубликован в новостях tech.yandex.ru
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