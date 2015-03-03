Не ясно, как же передается токен на сервер .

https://yadi.sk/i/6UtEQYvqfFwYv

Вот только я не заметил , как же передать токен , и как его передает Полигон в GET запросе !?

https://tech.yandex.ru/di sk/api/concepts/quickstar t-docpage/ там есть пример POST, но не понятно как оно выглядит в JSON ?

Насколько мне известно , в GET запросе аргументы передаются в адрессной строке, после символа "?" разделяя пары "key=value" символом "&" ,чего не заметил на полигоне .В POST в отдельном контейнере (json,xml)..