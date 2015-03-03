ребята, выложил на гитхаб SDK на rest.api диска на свифте:
https://github.com/aucl/YandexDiskKit
на Swift 1.2
ребята, выложил на гитхаб SDK на rest.api диска на свифте:
С 14 по 15 марта в Ижевске состоится хакатон Hack Weekend, а с 4 по 5 апреля аналогичная встреча уже в третий раз пройдёт в Калуге. В числе докладчиков на обоих мероприятих будет Алёна Паньшина – менеджер по развитию и продвижению API Облачной платформы Яндекса. Алёна объяснит, как при создании сервиса обеспечить пользователю доступ к его контенту, как при этом реализовать кроссплатформенность и какие инструменты Яндекса потребуются в процессе. Кроме того, на ижевском хакатоне Алёна выступит экспертом, а на калужском – представит нашу собственную номинацию и в заключительной части вручит победителям специальные призы.
Здравствуйте,
У меня стоит eclipse 4.2.2 classic, последние обновления android SDK, ADT for eclipse.
Скачал yandex-disk-sdk и yandex-disk-sdk-example для android(java).
Создал новый проект, импортировал yandex-disk-sdk-example и yandex-disk-sdk, проект собрался.
При запуске на виртуальной машине android 4.2.2 сразу после старта или через
некоторое время(иногда успевает зайти на сайт авторизации яндекса) вылетает сообщение:
"Unfortunately, application has stopped". И приложение молчит.
Не могу понять в чем дело.
В console висят два сообщения, что не найдены yandex-disk-sdk.apk и appcompat_v7.apk,
но эти проекты подключаются как библиотеки, поэтому я думаю apk файлы не нужны.
В logcat одно сообщение подсвеченное красным "AndroidRuntime: feature code ==> cannot open file".
Помогите пожалуйста.
Не ясно, как же передается токен на сервер .
https://yadi.sk/i/6UtEQYvqfFwYv
Вот только я не заметил , как же передать токен , и как его передает Полигон в GET запросе !?
https://tech.yandex.ru/di
Насколько мне известно , в GET запросе аргументы передаются в адрессной строке, после символа "?" разделяя пары "key=value" символом "&" ,чего не заметил на полигоне .В POST в отдельном контейнере (json,xml)..
Сколько гигов позволяется использовать под приложение?
Есть ли какие-то гарантии? Типа сохранность, конфиденциальность, срок жизни...
28 марта в 11:20 на сцену секции Design выйдет ведущий дизайнер Яндекс.Браузера Геннадий Лохтин. Доклад Геннадия будет посвящён новому Браузеру, который на днях стал доступен в бета-версии. Обратите внимание – всего лишь во второй раз после ноябрьского запуска мы готовы рассказать об этом проекте со сцены. В тот же день в 15:30 в секции Backend начнётся выступление разработчика Дмитрия Куксы. Дмитрий объяснит, как в ходе создания технологии Крипта строилась организация регулярной обработки Big Data. Ну а в секции Frontend нас представляет руководитель отдела инфраструктуры разработки интерфейсов Виталий Харисов, который подробно расскажет о том, зачем мы пошли в open source, как прошли путь от методологии до full-stack платформы и чему научились в процессе. Послушать Виталия можно будет начиная с 17:10.
На второй день запланировано ещё три выступления наших сотрудников. В 14:40 в секции Mobile стартует доклад руководителя группы облачного медиа Льва Толмачёва. Лев объяснит, как мы решали задачу демонстрации одних и тех же данных пользователю на всех его устройствах и какая технология получилась у нас в итоге. Уже упомянутый практический «квартирник» начнётся синхронно с докладом Льва и займёт два временных слота конференции. В рамках него слушатели вновь встретятся с Виталием Харисовым и поучаствуют в сборке проекта на БЭМ. Последним из наших спикеров – уже в секции Management в 15:30 – выступает руководитель местного офиса разработки Сергей Бражник. Сергей ответит на простой, казалось бы, вопрос: как выжить и преуспеть распределенной команде?
Тем самым мы присутствуем в каждой секции, а всего CodeFest посетят более 35 сотрудников новосибирского, московского и екатеринбургского офисов Яндекса.
Директор по распространению технологий Яндекса Григорий Бакунов на CodeFest 2014