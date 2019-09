Здравствуйте,

У меня стоит eclipse 4.2.2 classic, последние обновления android SDK, ADT for eclipse.

Скачал yandex-disk-sdk и yandex-disk-sdk-example для android(java).

Создал новый проект, импортировал yandex-disk-sdk-example и yandex-disk-sdk, проект собрался.

При запуске на виртуальной машине android 4.2.2 сразу после старта или через

некоторое время(иногда успевает зайти на сайт авторизации яндекса) вылетает сообщение:

"Unfortunately, application has stopped". И приложение молчит.

Не могу понять в чем дело.

В console висят два сообщения, что не найдены yandex-disk-sdk.apk и appcompat_v7.apk,

но эти проекты подключаются как библиотеки, поэтому я думаю apk файлы не нужны.

В logcat одно сообщение подсвеченное красным "AndroidRuntime: feature code ==> cannot open file".

Помогите пожалуйста.