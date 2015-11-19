Использую для проекта REST API на Java https://github.com/yandex -disk/yandex-disk-restapi -java . После заливки большого файла (около 670М) на диск с помощью RestClient.uploadFile(), в течение которой я программно отслеживаю прогресс операции, управление из uploadFile не возвращается. Очевидно, Яндекс.Диск выполняет какие-то финальные операции. В итоге вываливается исключение java.net.SocketTimeoutException: timeout. Как понимаю, потому что в течение нескольких секунд API молчит, и таймаут по умолчанию превышен. Существует ли способ повысить этот таймаут, чтобы исключения не было и управление основной программе было возвращено корректно?