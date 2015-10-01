Здравствуйте!

Интересует планируется ли доработка существующего виджета в ключе загрузки удаленных файлов с сайта. Например как это сделано здесь https://www.dropbox.com/developers/saver

На сколько я понял, сейчас можно отдавать только те файлы, которые ты загрузил в конструкторе виджета.

PS: Может есть альтернативные варианты работающие на JS?