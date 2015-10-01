Платформа 8.3.6
Пытаюсь загрузить на яндекс диск файл
Вот такой код
Токен = "Полученный токен";
Соединение = новый HTTPСоединение("webdav.yandex.ru",443,,,,,Новый ЗащищенноеСоединениеOpenSSL);
Заголовки = Новый Соответствие;
Заголовки.Вставить("Accept","*/*");
Заголовки.Вставить("Authorization", "OAuth "+Токен);
Запрос = Новый HTTPЗапрос("",Заголовки);
Файл = Новый Файл("C:\Users\alexander\Pictures\dd.jpg");
//Файл.Размер()
Ответ= Соединение.ВызватьHTTPМетод("PUT /22/1.txt HTTP/1.1
|Etag: "+ХЕШMD5("C:\Users\alexander\Pictures\1.txt")+"
|Sha256: "+Хеш("C:\Users\alexander\Pictures\1.txt")+"
|Expect: 100-continue
|Content-Type: text
|Content-Length:"+Файл.Размер()+"
|
|"+Новый ДвоичныеДанные("C:\Users\alexander\Pictures\1.txt"), Запрос);
сообщить( Ответ.КодСостояния);
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Код возврата 500
В чем может быть ошибка?