Клуб API Диска

октябрь 2015
Java SDK Yandex.Disk v1.03
1 октября 2015, 17:09

Вышло обновление мобильной библиотеки REST API Яндекс.Диска для Android.

Основные изменения:

  1. Обновлён пример
  2. Обновлена версия okhttp до 1.6.0.
  3. Обновлена версия  okio 2.4.0

Познакомится с документацией и скачать SDK можно на GitHub и Maven репозитория. Подробнее о технологии и примерах использования на читайте на https://tech.yandex.ru/disk/rest/

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sdk,REST,новости
Работа с SDK для Android
8 октября 2015, 22:56

Добрый день. 

Я может не увидел или не нашел какой-нибудь полной документации по SDK для Android, приведенного примера недостаточно, сложно понять что там происходит для начинающего разработчика.  

Например, мне нужно создать папку на своем яндексе диске. Судя по примеру мне нужно инициализировать Transport Client ?
Мое приложение сервис - передавать getApplicationContext() ? Credentials откуда брать и как использовать? 
И какую в этом всю роль играет полученный токен?

Извиняюсь за возможную тривиаьность вопросов, но я действительно не смог разобраться с найденной на текущей момент документации. 

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(1С PUT) Загрузка на яндекс диск командой PUT из 1С
12 октября 2015, 16:36

Платформа 8.3.6

Пытаюсь загрузить на яндекс диск файл

Вот такой код

Токен = "Полученный токен";
Соединение = новый HTTPСоединение("webdav.yandex.ru",443,,,,,Новый ЗащищенноеСоединениеOpenSSL);
Заголовки = Новый Соответствие;
Заголовки.Вставить("Accept","*/*");
Заголовки.Вставить("Authorization", "OAuth "+Токен);
Запрос = Новый HTTPЗапрос("",Заголовки);

Файл = Новый Файл("C:\Users\alexander\Pictures\dd.jpg");
//Файл.Размер()
Ответ= Соединение.ВызватьHTTPМетод("PUT /22/1.txt HTTP/1.1
|Etag: "+ХЕШMD5("C:\Users\alexander\Pictures\1.txt")+"
|Sha256: "+Хеш("C:\Users\alexander\Pictures\1.txt")+"
|Expect: 100-continue
|Content-Type: text
|Content-Length:"+Файл.Размер()+"
|
|"+Новый ДвоичныеДанные("C:\Users\alexander\Pictures\1.txt"), Запрос);

сообщить( Ответ.КодСостояния);

 

--------------------------------------------

Код возврата 500

В чем может быть ошибка?

 

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Виджеты
16 октября 2015, 16:31

Здравствуйте!

 

Интересует планируется ли доработка существующего виджета в ключе загрузки удаленных файлов с сайта. Например как это сделано здесь https://www.dropbox.com/developers/saver

На сколько я понял, сейчас можно отдавать только те файлы, которые ты загрузил в конструкторе виджета.

 

PS: Может есть альтернативные варианты работающие на JS?

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виджет
Проблема с SDK Yandex Disk.
20 октября 2015, 09:20

День добрый! Пишу дипломный проект, используя SDK. Ни с того ни с сего стала появляться ошибка "SDK error: Неверный формат входной строки". Никаких изменений в код не вносилось. Не могу понять, в чем может быть причина.

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File picker для загрузки файлов на диск
25 октября 2015, 13:08

Подскажите, у вас есть аналог для Picker-а, который можно использовать для выбора/загрузки файлов в Google Drive?

https://developers.google.com/picker/docs/

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Загрузка файлов на ДИСК
28 октября 2015, 23:42

Не как не могу понять как загрузить файл на диск используя API пишу на Java? Подскажите пожалуйста!

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