Клуб API Диска

сентябрь 2015
Просмотр файлов диска по ссылке
9 сентября 2015, 11:33

Добрый день! Подскажите пожалуйста, как через API можно получить ссылку на просмотр файла с диска, например .pdf, аналогично кнопки в веб-интерфейсе: https://yadi.sk/i/-crYuNZCixfDj ?

 

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Как авторизоваться под конкретным пользователям ЯД на сайте для показа содержимого.
9 сентября 2015, 15:24

Задача стоит показывать на сайте файлы конкретного аккуанта ЯД. То если админ заливает файлы на свой ЯД, а на сайте я их отображаю. Не могу понять, могу ли я как-то авторизоваться сразу на php и получить доступ через api к этому ЯД.

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1C и Яндекс.Диск
11 сентября 2015, 13:57

Друзья, помогите, есть вопрос:

Получаю токен:
 Адрес1 = "https://oauth.yandex.ru/authorize?response_type=token&client_id=id_моего_приложения";

Выполнение адреса возвращает токен. Здесь всё хорошо.

А вот далее хочу допустим получить список всех файлов на моем диске, здесь проблема, пишет что я не авторизован:


    Адрес =
    "PROPFIND / HTTP/1.1
    |Host: webdav.yandex.ru
    |Accept: */*
    |Depth: 1
    |Authorization: OAuth "+ access_token;
   
    Соединение = Новый HTTPСоединение("webdav.yandex.ru", "443",,,, Истина); 
    HTTPЗапрос = Новый HTTPЗапрос(Адрес);
    HTTPОтвет = Соединение.ОтправитьДляОбработки(HTTPЗапрос);
    СтраничкаПлейера = HTTPОтвет.ПолучитьТелоКакСтроку( ) ;

 

 

Кто подскажет как авторизоваться?

6 комментариев
Докачка...
15 сентября 2015, 13:49

Добрый день! Подскажите пожалуйста. Релизована ли "докачка" в REST? В каких режимах (загрузка / скачивание)? Где это можно найти в документации?

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