Задача стоит показывать на сайте файлы конкретного аккуанта ЯД. То если админ заливает файлы на свой ЯД, а на сайте я их отображаю. Не могу понять, могу ли я как-то авторизоваться сразу на php и получить доступ через api к этому ЯД.