Добрый день! Подскажите пожалуйста, как через API можно получить ссылку на просмотр файла с диска, например .pdf, аналогично кнопки в веб-интерфейсе: https://yadi.sk/i/-crYuNZCixfDj ?
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как через API можно получить ссылку на просмотр файла с диска, например .pdf, аналогично кнопки в веб-интерфейсе: https://yadi.sk/i/-crYuNZCixfDj ?
Задача стоит показывать на сайте файлы конкретного аккуанта ЯД. То если админ заливает файлы на свой ЯД, а на сайте я их отображаю. Не могу понять, могу ли я как-то авторизоваться сразу на php и получить доступ через api к этому ЯД.
Друзья, помогите, есть вопрос:
Получаю токен:
Адрес1 = "https://oauth.yandex.ru/a
Выполнение адреса возвращает токен. Здесь всё хорошо.
А вот далее хочу допустим получить список всех файлов на моем диске, здесь проблема, пишет что я не авторизован:
Адрес =
"PROPFIND / HTTP/1.1
|Host: webdav.yandex.ru
|Accept: */*
|Depth: 1
|Authorization: OAuth "+ access_token;
Соединение = Новый HTTPСоединение("webdav.yandex.ru", "443",,,, Истина);
HTTPЗапрос = Новый HTTPЗапрос(Адрес);
HTTPОтвет = Соединение.ОтправитьДляОбработки(HTTPЗапрос);
СтраничкаПлейера = HTTPОтвет.ПолучитьТелоКакСтроку( ) ;
Кто подскажет как авторизоваться?
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Релизована ли "докачка" в REST? В каких режимах (загрузка / скачивание)? Где это можно найти в документации?