Здравствуйте.

Для закачки файлов в Яндекс.Диск я использую ваше Windows-приложение ЯНДЕКС.ДИСК. Как известно, закаченные файлы в облако помечаются "зеленой галочкой".

Вопросы:

1) Есть ли способ убедиться в 100% валидности файла, расположенного в облаке?

2) При перезагрузке компьютера, при очередном запуске приложения Яндекс.Диск делается ли проверка хэш-суммы всех файлов в облаке и на компьютере? Проводится ли вообще повторная проверка хэш-сумм когда-либо после успешной загрузки?

3) Производится ли "легкое" сжатие передаваемых данных? У меня на тарифе в 50 Мбит физически не может быть цифр в 8-9 Мбайт в секунду, однако именно столько показывает монитор Яндекс.Диска.

4) Яндекс.Диск прилично грузит процессор - 2х ядерный E7500 стабильно нагружен н 50%. Чем это вызвано?