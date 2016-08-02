Всем привет. Чувствую себя горе-разработчиком, столкнувшись с полным непониманием документации API Диска.

Поставил себе задачу написать простое приложение на Java, которое обеспечит загрузку/выгрузку файлов на Диск пользователя. В документации всё подаётся так, будто надо самостоятельно генерить GET/POST запросы с нуля, при том что есть библиотека API Диска! Как ей пользоваться, какие методы вызывать? Почему на Dropbox'е - то такая прозрачная документация...

Подскажите, пожалуйста, в каком направлении двигаться? Есть что-то подобное https://www.dropbox.com/developers/documentation/java#tutorial для API Диска ?

P.S. Примеры приложения на GitHub смотрел. Код сильно перегружен спецификой программирования под Android, поэтому сложен для понимания новичку.