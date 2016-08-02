Клуб API Диска

август 2016
Загрузка посетителем сайта файлов на мой диск
2 августа 2016, 06:21

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, есть ли вожможность подключить мой диск к сайту на приём файлов с сайта. Это необходимо для создания портала консультаций.

Заранее большое спасибо за ответ!

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Помогите с проблемой!!!
3 августа 2016, 12:52

Подскажите пожалуйста с одним вопросом. Существует ли колбек по завершению загрузки файлов на яндекс диск?

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Веб Яндекс.Диск
Многопоточная загрузка (как в torrents)
8 августа 2016, 10:21

Существует ли возможность загружать один файл (например большое видео), на яндекс диск как это делает Torrent. То есть несколькими параллельными потоками (то есть бьем файл на несколько фрагментов и грузим каждый раздельно), в некоторых случаях это дает большой выигрыш по скорости, особенно если ping до сервера большой.

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Синхронизация Контактов и Календаря Android с Яндекс аккаунтом
13 августа 2016, 17:26

     Крайне необходимо получить приложение на Android для синхронизации Контактов и Календаря (за одно можно прикрутить и других данных приложений) с Яндекс аккаутном.
     Так чтобы это работало независимо от Google Apps как альтернатива, очень давно жду, думаю не я один.

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синхронизация
Помогите начать приложение для Yandex.Disk!
24 августа 2016, 22:50

Всем привет. Чувствую себя горе-разработчиком, столкнувшись с полным непониманием документации API Диска.

Поставил себе задачу написать простое приложение на Java, которое обеспечит загрузку/выгрузку файлов на Диск пользователя. В документации всё подаётся так, будто надо самостоятельно генерить GET/POST запросы с нуля, при том что есть библиотека API Диска! Как ей пользоваться, какие методы вызывать? Почему на Dropbox'е - то такая прозрачная документация... 

Подскажите, пожалуйста, в каком направлении двигаться? Есть что-то подобное https://www.dropbox.com/developers/documentation/java#tutorial для API Диска ?

P.S. Примеры приложения на GitHub смотрел. Код сильно перегружен спецификой программирования под Android, поэтому сложен для понимания новичку.

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повторяемый платеж
29 августа 2016, 15:18

как отключить повторяемый платеж?

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С предложением о расписании
30 августа 2016, 00:15

Являюсь пользователем Яндекс.Диска уже давно. Мне очень понравилась данная функция, очень помогает. Перестала бояться слета системы и потери документов и фото. Однако, хочу Вас попросить, рассмотрите предложение о дополнении Яндекс.Диска такой функцией как расписание. К примеру, у меня модемный (биЛайн) интернет (нет возможности провести кабельный), и безлимит только ночью с 1.00 до 6.59. А днем интернет ограничен в трафике. Так вот, хотелось бы допустим, чтобы синхронизация всех файлов, могла включаться не только на постоянной основе, а по расписанию (чтобы трафик не тратить).Файлы закинул на диск, а пока ты спишь, все синхронизируется и утром, автоматически отключается. Пожалуйста, рассмотрите данное предложение)))

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