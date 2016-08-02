Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, есть ли вожможность подключить мой диск к сайту на приём файлов с сайта. Это необходимо для создания портала консультаций.
Заранее большое спасибо за ответ!
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, есть ли вожможность подключить мой диск к сайту на приём файлов с сайта. Это необходимо для создания портала консультаций.
Заранее большое спасибо за ответ!
Подскажите пожалуйста с одним вопросом. Существует ли колбек по завершению загрузки файлов на яндекс диск?
Существует ли возможность загружать один файл (например большое видео), на яндекс диск как это делает Torrent. То есть несколькими параллельными потоками (то есть бьем файл на несколько фрагментов и грузим каждый раздельно), в некоторых случаях это дает большой выигрыш по скорости, особенно если ping до сервера большой.
Крайне необходимо получить приложение на Android для синхронизации Контактов и Календаря (за одно можно прикрутить и других данных приложений) с Яндекс аккаутном.
Так чтобы это работало независимо от Google Apps как альтернатива, очень давно жду, думаю не я один.
Всем привет. Чувствую себя горе-разработчиком, столкнувшись с полным непониманием документации API Диска.
Поставил себе задачу написать простое приложение на Java, которое обеспечит загрузку/выгрузку файлов на Диск пользователя. В документации всё подаётся так, будто надо самостоятельно генерить GET/POST запросы с нуля, при том что есть библиотека API Диска! Как ей пользоваться, какие методы вызывать? Почему на Dropbox'е - то такая прозрачная документация...
Подскажите, пожалуйста, в каком направлении двигаться? Есть что-то подобное https://www.dropbox.com/developers/documentation/java#tutorial для API Диска ?
P.S. Примеры приложения на GitHub смотрел. Код сильно перегружен спецификой программирования под Android, поэтому сложен для понимания новичку.
как отключить повторяемый платеж?
Являюсь пользователем Яндекс.Диска уже давно. Мне очень понравилась данная функция, очень помогает. Перестала бояться слета системы и потери документов и фото. Однако, хочу Вас попросить, рассмотрите предложение о дополнении Яндекс.Диска такой функцией как расписание. К примеру, у меня модемный (биЛайн) интернет (нет возможности провести кабельный), и безлимит только ночью с 1.00 до 6.59. А днем интернет ограничен в трафике. Так вот, хотелось бы допустим, чтобы синхронизация всех файлов, могла включаться не только на постоянной основе, а по расписанию (чтобы трафик не тратить).Файлы закинул на диск, а пока ты спишь, все синхронизируется и утром, автоматически отключается. Пожалуйста, рассмотрите данное предложение)))