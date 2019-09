Из описания WebDAV SDK C#:

Если токен уже получен, вы можете просто вызвать конструктор основного класса SDK, передав значение токена в качестве параметра.

Класс создается с полученым токеном, но при попытке вызвать метод MakeDirectoryAsync подписчик на событие MakeFolderCompleted получает ошибку: You must be logged in before starting to work with SDK, try to call AuthorizeAsync(...) at first.

Соответственно вопрос - как так получается? Месяц назад всё отрабатывало и вдруг перестало?