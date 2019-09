Столкнулся с проблемой. Нужно было загрузить презентацию через api - ее размер был 2.7 мб и выдавалась следующая ошибка (но файл загружался только не публиковался)

Fatal error: Uncaught exception 'GuzzleHttp\Exception\RequestException' with message 'cURL error 55: SSL write: error -5961 (see http://curl.haxx.se/libcurl/c/libcurl-errors.html)' in phar:///home/stroy1/dip11.com/sya/yandex-php-library_master.phar/vendor/guzzlehttp/guzzle/src/Handler/CurlFactory.php:187 Stack trace: #0 phar:///home/stroy1/dip11.com/sya/yandex-php-library_master.phar/vendor/guzzlehttp/guzzle/src/Handler/CurlFactory.php(150): GuzzleHttp\Handler\CurlFactory::createRejection(Object(GuzzleHttp\Handler\EasyHandle), Array) #1 phar:///home/stroy1/dip11.com/sya/yandex-php-library_master.phar/vendor/guzzlehttp/guzzle/src/Handler/CurlFactory.php(103): GuzzleHttp\Handler\CurlFactory::finishError(Object(GuzzleHttp\Handler\CurlHandler), Object(GuzzleHttp\Handler\EasyHandle), Object(GuzzleHttp\Handler\CurlFactory)) #2 phar:///home/stroy1/dip11.com/sya/yandex-php-library_master.phar/vendor/guzzlehttp/guzzle/src/Handler/CurlHandler.php(43): GuzzleHttp\Handler\CurlFactory::finish(Object(GuzzleHttp\ in phar:///home/stroy1/dip11.com/sya/yandex-php-library_master.phar/vendor/guzzlehttp/guzzle/src/Handler/CurlFactory.php on line 187

перебирал все проблемы и решил уменьшить размер презентации до 1 мб. Все норм

Подскажите как можно исправить ошибку чтобы все загружалось нормально.