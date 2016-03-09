Имею такой код:
Соединение = Новый HTTPСоединение("cloud-api.yandex.net",443,,,,,Новый ЗащищенноеСоединениеOpenSSL);
Заголовки = Новый Соответствие;
Заголовки.Вставить("Content-Type","application/json; charset=utf-8");
Заголовки.Вставить("Authorization", "OAuth "+RestТокен);
// Получить метаинформацию о файле или каталоге
Запрос = Новый HTTPЗапрос("/v1/disk/resources/download?path="+СокрЛП(ВебФайл), Заголовки);
Ответ = Соединение.Получить(Запрос);
Если Ответ.КодСостояния = 200 Тогда
Джейсон = Новый ЧтениеJSON;
Джейсон.УстановитьСтроку(Ответ.ПолучитьТелоКакСтроку());
Данные = ПрочитатьJSON(Джейсон);
КопироватьФайл(Данные.href, КаталогВременныхФайлов()+СокрЛП(ВебФайл));
Иначе
Джейсон = Новый ЧтениеJSON;
Джейсон.УстановитьСтроку(Ответ.ПолучитьТелоКакСтроку());
Данные = ПрочитатьJSON(Джейсон);
Сообщить(""+Данные.message, СтатусСообщения.ОченьВажное);
КонецЕсли;
файлы до 100кб скачиваются, 600кб - уже нет, вместо него в папке назначения получается файл 0кб. Почему так?
Как скачать полученную ссылку Данные.href? При вставке адреса Данные.href в браузер файл нормально скачивается.