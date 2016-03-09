Клуб API Диска

март 2016
Ошибка 400
9 марта 2016, 14:04

Подскажите, пытаюсь фотографию из Instagram положить в папку на Диске.

В ответ приходит Ошибка 400 с комментарием "Ошибка проверки поля \"url\": Это поле является обязательным."

Пробовал грузить разные фото - ничего не помогает, ошибка не меняется. В чем проблема?

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Публикация файла resources/publish
9 марта 2016, 14:05

Приветствую. 

В полигоне публикация файла отрабатывает нормально.

https://cloud-api.yandex.net:443/v1/disk/resources/publish?path=Reports%2Fttt.xls

Но в 1с, выполняя аналогичный запрос я получаю код ответа 405 "Метод не поддерживается"

Можно подробнее про эту ошибку ? Это означает что я неправильно указал путь к ресурсу ? 

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Не могу скачать файл в 1С через REST API.
9 марта 2016, 14:05

Имею такой код:

    Соединение = Новый HTTPСоединение("cloud-api.yandex.net",443,,,,,Новый ЗащищенноеСоединениеOpenSSL);
    Заголовки = Новый Соответствие;
    Заголовки.Вставить("Content-Type","application/json; charset=utf-8");
    Заголовки.Вставить("Authorization", "OAuth "+RestТокен);
    
    // Получить метаинформацию о файле или каталоге
    Запрос = Новый HTTPЗапрос("/v1/disk/resources/download?path="+СокрЛП(ВебФайл), Заголовки);
    
    Ответ = Соединение.Получить(Запрос);
    Если Ответ.КодСостояния = 200 Тогда
        Джейсон = Новый ЧтениеJSON;
        Джейсон.УстановитьСтроку(Ответ.ПолучитьТелоКакСтроку());
        Данные = ПрочитатьJSON(Джейсон);
        
        КопироватьФайл(Данные.href, КаталогВременныхФайлов()+СокрЛП(ВебФайл));
    Иначе
        Джейсон = Новый ЧтениеJSON;
        Джейсон.УстановитьСтроку(Ответ.ПолучитьТелоКакСтроку());
        Данные = ПрочитатьJSON(Джейсон);
        Сообщить(""+Данные.message, СтатусСообщения.ОченьВажное);
    КонецЕсли;


файлы до 100кб скачиваются, 600кб - уже нет, вместо него в папке назначения получается файл 0кб. Почему так?

Как скачать полученную ссылку Данные.href? При вставке адреса Данные.href в браузер файл нормально скачивается.

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Method Not Allowed
9 марта 2016, 14:05

Добрый день.

Использую SDK для C#. Получил тестовый токен. Создаю папку, публикую её. Потом в эту папку пытаюсь загрузить файлы - в ответ приходит ответ: The remote server returned an error: (405) Method Not Allowed.

В чем может быть проблема? Загрузки в опубликованную папку?

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Скачивание файла REST API
11 марта 2016, 15:38

Получил ссылку на скачивание файла с помощью GET /v1/disk/resources/download, токен указал - все по документации. Когда вставляю эту ссылку в адресную строку браузера - файл скачивается. Когда пытаюсь скачать через curl:

curl -s -H "Authorization: OAuth <token>" https://downloader.disk.yandex.ru/disk/...

получаю следующее

$ curl -s -H "Authorization: OAuth <token>" https://downloader.disk.yandex.ru/disk/... 
[1] 13849
[2] 13850
[3] 13851
[4] 13852
[5] 13853
[6] 13854
[7] 13855
[8] 13856
[9] 13857
[10] 13858
[2]   Done                    filename=<Имя_запрашиваемого_файла>
[3]   Done                    disposition=attachment
[4]   Done                    hash=
[5]   Done                    limit=0
[6]   Done                    content_type=application%2Foctet-stream
[7]   Done                    fsize=8
[8]   Done                    hid=07d159f...
[9]-  Done                    media_type=data
[10]+  Done                    tknv=v2
:~/path $ 
$ HTTP 422
No parameter: filename

Что я делаю не так? Как передать этот параметр 'filename' ?

3 комментария
REST,OAuth
MD5 для файла
16 марта 2016, 21:25

Здраствуйте.

Подскажите, MD5 для файла доступно только в Rest API или через WebDAV тоже можно получить MD5 файла на яндекс.диске?

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