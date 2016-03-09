Имею такой код:

Соединение = Новый HTTPСоединение("cloud-api.yandex.net",443,,,,,Новый ЗащищенноеСоединениеOpenSSL);

Заголовки = Новый Соответствие;

Заголовки.Вставить("Content-Type","application/json; charset=utf-8");

Заголовки.Вставить("Authorization", "OAuth "+RestТокен);



// Получить метаинформацию о файле или каталоге

Запрос = Новый HTTPЗапрос("/v1/disk/resources/download?path="+СокрЛП(ВебФайл), Заголовки);



Ответ = Соединение.Получить(Запрос);

Если Ответ.КодСостояния = 200 Тогда

Джейсон = Новый ЧтениеJSON;

Джейсон.УстановитьСтроку(Ответ.ПолучитьТелоКакСтроку());

Данные = ПрочитатьJSON(Джейсон);



КопироватьФайл(Данные.href, КаталогВременныхФайлов()+СокрЛП(ВебФайл));

Иначе

Джейсон = Новый ЧтениеJSON;

Джейсон.УстановитьСтроку(Ответ.ПолучитьТелоКакСтроку());

Данные = ПрочитатьJSON(Джейсон);

Сообщить(""+Данные.message, СтатусСообщения.ОченьВажное);

КонецЕсли;



файлы до 100кб скачиваются, 600кб - уже нет, вместо него в папке назначения получается файл 0кб. Почему так?

Как скачать полученную ссылку Данные.href? При вставке адреса Данные.href в браузер файл нормально скачивается.