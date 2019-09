Получил ссылку на скачивание файла с помощью GET /v1/disk/resources/download, токен указал - все по документации. Когда вставляю эту ссылку в адресную строку браузера - файл скачивается. Когда пытаюсь скачать через curl:

curl -s -H "Authorization: OAuth <token>" https://downloader.disk.yandex.ru/disk/...

получаю следующее

$ curl -s -H "Authorization: OAuth <token>" https://downloader.disk.yandex.ru/disk/... [1] 13849 [2] 13850 [3] 13851 [4] 13852 [5] 13853 [6] 13854 [7] 13855 [8] 13856 [9] 13857 [10] 13858 [2] Done filename=<Имя_запрашиваемого_файла> [3] Done disposition=attachment [4] Done hash= [5] Done limit=0 [6] Done content_type=application%2Foctet-stream [7] Done fsize=8 [8] Done hid=07d159f... [9]- Done media_type=data [10]+ Done tknv=v2 :~/path $ $ HTTP 422 No parameter: filename

Что я делаю не так? Как передать этот параметр 'filename' ?