Столкнулся со следующей проблемой. Работаю с официальным SDK на C#. Необходимо проверить наличие файла в какой-либо директории. Пробовал инициализировать эту директорию с помощью метода InitFolder(string path), например: InitFolder(currentPath+"Новая папка/"). По идее, в этом методе вызывается метод sdk.GetListAsync(currentPath+"Новая папка/"), который возвращает список всех элементов - FolderItems. Проблема заключается в том, что список файлов не меняется. FolderItems, все равно, показывает список файлов в домашней директории. Как можно это решить?