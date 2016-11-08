Всем хорошего дня!

Есть сервис, который съедает локально довольно много ресурсов - более 1Тб фото файлов, из которых до 10.000 обновляется в день. Вес каждой не большой, но их очень много (более 2 млн.)

Появилась мысль использовать YaDisk как удаленный жесткий диск. На сколько понял из документации можно загружать файлы, скачивать отдельные файлы, но не понятно как быть со следующим:

1. Возможно скачать архив файлов с определенным набором (скажем сразу 1000 файлов) через API?

2. Возможность подтянуть на сайт картинку. Т.е. не скачивать ее, а именно загрузить на другой сайт. Есть такое?

Может есть позитивный или негативный опыт на эту тему?