Клуб API Диска

ноябрь 2016
Невозможно получить ссылку на скачивание файла при наличии двоеточия в имени файла
8 ноября 2016, 14:44

На диске лежит файл с двоеточием в названии. На сервер отправляется следующий запрос через curl:

curl 'https://cloud-api.yandex.net/v1/disk/resources/download?path=/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8/%D0%9C%D0%BE%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%2020.09.2016%2023:12:57.mp4' -H 'Authorization: OAuth <скрыто>'

В path передается путь в том же виде, что был получен в плоском списке файлов: "/Загрузки/Моя камера 20.09.2016 23:12:57.mp4". В ответ на запрос приходит следующее:

{"message":"Указанный формат ресурса Диска \"12:57.mp4\" не корректен. Должен начинаться с /.","description":"Specified path \"12:57.mp4\" has incorrect format","error":"DiskPathFormatError"}

Видимо, двоеточие почему-то считается разделителем, хотя об этом в документации ничего не говорится. Я пробовал заменить двоеточия на %3A, ответ сервера остался прежним. Есть ли какой-то способ получить такой файл?
 

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REST
Множатся файлы на яндекс диске
18 ноября 2016, 15:10

Здравствуйте. Почему файлы сами множатся на яндекс диске? Я запуталась в них, теперь не я ясно какой файл актуальный, боюсь потерять информацию. Спасибо

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Просмотр картинок без возможности скачать?
23 ноября 2016, 08:54

Возможно ли сделать публичную ссылку для просмотра картинок (папки с картинками) или одной картинки *.jpg типа эскиз, без возможности её скачать. Понятно, что если средствами браузера можно смотреть ... скриншот и т.д. Но чтобы "скачать" не было, ни в мобильной версии, не в компьютере.

Спасибо.

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YaDisk как облако хранения данных сервиса - возможно?
26 ноября 2016, 20:33

Всем хорошего дня!

Есть сервис, который съедает локально довольно много ресурсов - более 1Тб фото файлов, из которых до 10.000 обновляется в день. Вес каждой не большой, но их очень много (более 2 млн.)

Появилась мысль использовать YaDisk как удаленный жесткий диск. На сколько понял из документации можно загружать файлы, скачивать отдельные файлы, но не понятно как быть со следующим:

1. Возможно скачать архив файлов с определенным набором (скажем сразу 1000 файлов) через API?

2. Возможность подтянуть на сайт картинку. Т.е. не скачивать ее, а именно загрузить на другой сайт. Есть такое?

Может есть позитивный или негативный опыт на эту тему?

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Отключение синхронизации файлов и папок на сервере я.диска
30 ноября 2016, 22:18

Пожалуйста , добавте функцию отключение синхронизации сервера яндекс .диска с пк. Чтобы файлы хранились только на сервере и не загружались в папку диска на ПК. И чтобы такие файлы и папки (которым запрещена! синхронизация с ПК) отмечались специальным значком.

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Синхронизация яндекс.дтска