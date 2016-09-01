Привет, дорогие

Вопрос у меня скорее организационный. Я разработчик. И при коммуникации с клиентами советую им зарегистрировать Диск и использовать его как общую шару. Все мы заходим под одним аккаунтом и все здорово.

Но. Клиентов накопилось много и иногда требуется найти какие-то старые файлы или напомнить доступ. И работаем иногда с несколькими клиентами одновременно.

Вопрос: Могу ли я на сервер прикрутить несколько учеток через webDav и одновременно пользовать несколько из них? Любим Яндекс, не хотим делать зло. Возможно это можно сдлеать неким иным, легальным способом? Главно не водить по 100 раз данные для входа и работу вести через одну машину.