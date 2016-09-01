Добрый день.
Имеется потребность в доступе к вложениям из приложения. Нет ли возможности включить такой доступ, либо настроить автоматический перенос/копирование вложений в доступные из приложения разделы Диска?
Добрый день.
Имеется потребность в доступе к вложениям из приложения. Нет ли возможности включить такой доступ, либо настроить автоматический перенос/копирование вложений в доступные из приложения разделы Диска?
Привет, дорогие
Вопрос у меня скорее организационный. Я разработчик. И при коммуникации с клиентами советую им зарегистрировать Диск и использовать его как общую шару. Все мы заходим под одним аккаунтом и все здорово.
Но. Клиентов накопилось много и иногда требуется найти какие-то старые файлы или напомнить доступ. И работаем иногда с несколькими клиентами одновременно.
Вопрос: Могу ли я на сервер прикрутить несколько учеток через webDav и одновременно пользовать несколько из них? Любим Яндекс, не хотим делать зло. Возможно это можно сдлеать неким иным, легальным способом? Главно не водить по 100 раз данные для входа и работу вести через одну машину.
Как отключить авто-пополнение диска, которое смовольно прицепилось, мы не заказывали такую услугу.