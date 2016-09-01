Клуб API Диска

сентябрь 2016
Доступ к вложениям из приложения.
1 сентября 2016, 11:46

Добрый день.

Имеется потребность в доступе к вложениям из приложения. Нет ли возможности включить такой доступ, либо настроить автоматический перенос/копирование вложений в доступные из приложения разделы Диска?

Нет комментариев
Использования нескольких дисков
4 сентября 2016, 16:21

Привет, дорогие

Вопрос у меня скорее организационный. Я разработчик. И при коммуникации с клиентами советую им зарегистрировать Диск и использовать его как общую шару. Все мы заходим под одним аккаунтом и все здорово.

Но. Клиентов накопилось много и иногда требуется найти какие-то старые файлы или напомнить доступ. И работаем иногда с несколькими клиентами одновременно.

Вопрос: Могу ли я на сервер прикрутить несколько учеток через webDav и одновременно пользовать несколько из них? Любим Яндекс, не хотим делать зло. Возможно это можно сдлеать неким иным, легальным способом? Главно не водить по 100 раз данные для входа и работу вести через одну машину.

Нет комментариев
Как отключить авто-пополнение диска?
17 сентября 2016, 18:01

Как отключить авто-пополнение диска, которое смовольно прицепилось, мы не заказывали такую услугу.

2 комментария