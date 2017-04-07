Клуб API Диска

апрель 2017
Предложение нового (старого) функционала для API Диска
7 апреля 2017, 23:29

Приветствую! 
Было бы круто организовать возможность p2p взаимодействие в рамках API Диска. 

Пример. Два пользователя одновременно открывают «Яндекс Диск» (не важно, через браузер, мобильное приложение или включенным клиентом под Windows). 

Далее происходит следующее — при загрузке файла, должна быть возможность прямой (direct) передачи файла контакту (уникальному токену), минуя промежуточного сохранения данных в самом облаке диска (если это явно не указано отправителем файла). 

Необходимо определить точки отправки и получения, оповестить принимающую сторону о намерении передать файл отправителем, после получения согласия со стороны получателя файла,  организовать прямой коннект и стримить файл от отправителя к получателю (с возможностью докачки при обрыве).

Скорость закачки и объемы файлов, при такой передачи, потенциально — выше чем промежуточное сохранение файла в облаке. К тому же «отдавать» файл можно сразу нескольким  приемникам. 

Думаю, прикрутить к этому простой и лаконичный API — дело не трудное.

Спасибо за внимание!

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API,Яндекс Диск
Вопрос по "Скачивание файла из интернета на Диск"
9 апреля 2017, 16:42

Доброго времени суток, возникла проблема, сколько искал ответа так и не нашел.

Вопрос по "Скачивание файла из интернета на Диск"

Проблема в том что как бы я не пытался, даже в полигоне загрузка вроде начинается, но по запросу /v1/disk/operations/{operation_id} всегда "status": "failed", пробывал и с разных сайтов сылку на скачивание давать, без разницы. В чем причина?

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REST,API,Полигон
Виджет для TIZEN для ТВ SAMSUNG
15 апреля 2017, 20:37

Прошу сделать такой виджет . Чтобы смотреть видео на тв из яндекс диска.

Возможно это?

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Вопрос по акции +32 Гб для диска с мобильного.
27 апреля 2017, 18:36

Можно ли использовать эту акцию сразу для нескольких почтовых ящиков с 1 телефона? или это запрещено? 

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