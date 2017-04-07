Приветствую!

Было бы круто организовать возможность p2p взаимодействие в рамках API Диска.

Пример. Два пользователя одновременно открывают «Яндекс Диск» (не важно, через браузер, мобильное приложение или включенным клиентом под Windows).

Далее происходит следующее — при загрузке файла, должна быть возможность прямой (direct) передачи файла контакту (уникальному токену), минуя промежуточного сохранения данных в самом облаке диска (если это явно не указано отправителем файла).

Необходимо определить точки отправки и получения, оповестить принимающую сторону о намерении передать файл отправителем, после получения согласия со стороны получателя файла, организовать прямой коннект и стримить файл от отправителя к получателю (с возможностью докачки при обрыве).

Скорость закачки и объемы файлов, при такой передачи, потенциально — выше чем промежуточное сохранение файла в облаке. К тому же «отдавать» файл можно сразу нескольким приемникам.

Думаю, прикрутить к этому простой и лаконичный API — дело не трудное.

Спасибо за внимание!