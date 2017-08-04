Клуб API Диска

август 2017
401 Unauthorized
4 августа 2017, 13:53

Используем Rest API для закидывания большого массива файлов на Диск. В какой-то момент все запросы GetUploadUrl получают код 401 с описанием "Не авторизован.", хотя предыдущие запросы имели тот же токен и получали код 200. Затем запросы снова отрабатываются корректно. Получается, что забрасывание файлов работает стабильно в течение, например, часа, затем где-то ещё час на все запросы API отвечает кодом 401, потом внезапно файлы продолжают закидываться. Токен в процессе не меняется, протухнет только через 361 день. Проблема носит непостоянный характер, возникает периодически и может длиться разное время.

Какие могут быть причины такого поведения? Неверная работа с токеном, проблемы с сетью, некорректные заголовки?

6 комментариев
Не загружается каталог точки присоединения Junction NTFS
4 августа 2017, 15:47

Добрый день!

Прошу реализовать поддержку загрузки папок в виде точки присоеденения (NTFS Junction). Это стандартная функция файловоой системы NTFS и очень неудобно, что она не поддерживается. Она позволяется делать прозрачную для файловой системы ссылку на другую папку, когда необходимо иметь дублирующий набор файлов без внешних систем репликации.

В лог вывалились такие сообщения:

70803-124014.367 CustomizeFolder(): Start writing file 'C:\Users\%UserName%\YandexDisk\%Directory1%\desktop.ini'. Attributes set successfull. Folder 'C:\Users\%UserName%\YandexDisk\%Directory1%\ is made a system one successfully.
70803-124014.367 OnIdle()
70803-124643.247 OnCheck()
70803-124643.307 OnBusy()
70803-124707.885 OnCheck()
70803-124726.157 ERROR: file read: %Directory1%
70803-124726.157 OnCoreError()
70803-124726.177 Balloon id=136
70803-124726.177 Яндекс.Диск
70803-124726.177 Ошибка чтения файла «%Directory1%».
70803-124726.177 Нажмите здесь, чтобы перейти к нему.
70803-124732.572 OnCheck()

1 комментарий
NTFS,Junction,Точка присоединения,Загрузка файлов
500 ошибка
10 августа 2017, 16:41

Если вручную удалить папку с данными с диска, далее по апи попытаться скачать файл, ловим 500.

HttpCodeException{code=500, response=ApiError{description='Internal Server Error', error='InternalServerError'}}

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Python сертификат
21 августа 2017, 16:10

Всем привет, помогите решить проблему, использую  библиотеку webdavclient, отключив антивирус, все работает нормально, но если антивирус включен, то он похоже просит сертификат. как решить данную проблему?

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Плоский список файлов в опубликованной папке
31 августа 2017, 08:30

Хочу получить плоский список файлов в опубликованной папке. Читаю документацию:

  1. Плоский список всех файлов. Можно получить плоский список файлов на собственном «Диске».
  2. Метаинформация о публичном ресурсе. Для публичного ресурса можно получить список директорий и файлов в них, но, кажется, только на один уровень вложенности.

Хотелось бы обобщить две эти возможности. Пытался в список полей добавить _embedded.items._embedded.items.name — не работает, поле игнорируется.

Пожалуйста, подскажите решение.

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