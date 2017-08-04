Используем Rest API для закидывания большого массива файлов на Диск. В какой-то момент все запросы GetUploadUrl получают код 401 с описанием "Не авторизован.", хотя предыдущие запросы имели тот же токен и получали код 200. Затем запросы снова отрабатываются корректно. Получается, что забрасывание файлов работает стабильно в течение, например, часа, затем где-то ещё час на все запросы API отвечает кодом 401, потом внезапно файлы продолжают закидываться. Токен в процессе не меняется, протухнет только через 361 день. Проблема носит непостоянный характер, возникает периодически и может длиться разное время.

Какие могут быть причины такого поведения? Неверная работа с токеном, проблемы с сетью, некорректные заголовки?