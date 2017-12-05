̅̅̃̄̅̂̂̈̄̀̀̀̀̆̄̂́́̀̄̀̂̂̂̈̈̃́̂̆̂̀̆̀̃́̆̀̂̀̀̈̆́̀̀̂̄Ỏ͖͈̞̩͎̻̫̫̜͉̠̫͕̭̭̫̫̹̗̹͈̼̠̖͍͚̥͈̮̼͕̠̤̯̻̥̬̗̼̳̤̳̬̪̹͚̞̼̠͕̼̠̦͚̫͔̯̹͉͉̘͎͕̼̣̝͙̱̟̹̩̟̳̦̭͉̮̖̭̣̣̞̙̗̜̺̭̻̥͚͙̝̦̲̱͉͖͉̰̦͎̫̣̼͎͍̠̮͓̹̹͉̤̰̗̙͕͇͔̱͕̭͈̳̗̭͔̘̖̺̮̜̠͖̘͓̳͕̟̠̱̫̤͓͔̘̰̲͙͍͇̙͎̣̼̗̖͙̯͉̠̟͈͍͕̪͓̝̩̦̖̹̼̠̘̮͚̟͉̺̜͍͓̯̳̱̻͕̣̳͉̻̭̭̱͍̪̩̭̺͕̺̼̥̪͖̦̟͎̻ ปี้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้Йฏ๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎ํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํ ̅̅̃̄̅̂̂̈̄̀̀̀̀̆̄̂́́̀̄̀̂̂̂̈̈̃́̂̆̂̀̆̀̃́̆̀̂̀̀̈̆́̀̀̂̄̃́̂̂̀̋̀̂̃̂̇̃̌̊̆̃ Ỏ͖͈̞̩͎̻̫̫̜͉̠̫͕̭̭̫̫̹̗̹͈̼̠̖͍͚̥͈̮̼͕̠̤̯̻̥̬̗̼̳̤̳̬̪̹͚̞̼̠͕̼̠̦͚̫͔̯̹͉͉̘͎͕̼̣̝͙̱̟̹̩̟̳̦̭͉̮̖̭̣̣̞̙̗̜̺̭̻̥͚͙̝̦̲̱͉͖͉̰̦͎̫̣̼͎͍̠̮͓̹̹͉̤̰̗̙͕͇͔̱͕̭͈̳̗̭͔̘̖̺̮̜̠͖̘͓̳͕̟̠̱̫̤͓͔̘̰̲͙͍͇̙͎̣̼̗̖͙̯͉̠̟͈͍͕̪͓̝̩̦̖̹̼̠̘̮͚̟͉̺̜͍͓̯̳̱̻͕̣̳͉̻̭̭̱͍̪̩̭̺͕̺̼̥̪͖̦̟͎̻ ปี้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้Йฏ๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎ํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํ ̅̅̃̄̅̂̂̈̄̀̀̀̀̆̄̂́́̀̄̀̂̂̂̈̈̃́̂̆̂̀̆̀̃́̆̀̂̀̀̈̆́̀̀̂̄Ỏ͖͈̞̩͎̻̫̫̜͉̠̫͕̭̭̫̫̹̗̹͈̼̠̖͍͚̥͈̮̼͕̠̤̯̻̥̬̗̼̳̤̳̬̪̹͚̞̼̠͕̼̠̦͚̫͔̯̹͉͉̘͎͕̼̣̝͙̱̟̹̩̟̳̦̭͉̮̖̭̣̣̞̙̗̜̺̭̻̥͚͙̝̦̲̱͉͖͉̰̦͎̫̣̼͎͍̠̮͓̹̹͉̤̰̗̙͕͇͔̱͕̭͈̳̗̭͔̘̖̺̮̜̠͖̘͓̳͕̟̠̱̫̤͓͔̘̰̲͙͍͇̙͎̣̼̗̖͙̯͉̠̟͈͍͕̪͓̝̩̦̖̹̼̠̘̮͚̟͉̺̜͍͓̯̳̱̻͕̣̳͉̻̭̭̱͍̪̩̭̺͕̺̼̥̪͖̦̟͎̻ ปี้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้Йฏ๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎ํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํ ̅̅̃̄̅̂̂̈̄̀̀̀̀̆̄̂́́̀̄̀̂̂̂̈̈̃́̂̆̂̀̆̀̃́̆̀̂̀̀̈̆́̀̀̂̄̃́̂̂̀̋̀̂̃̂̇̃̌̊̆̃
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Добрый день! У меня открыт доступ к одной из папок в яндекс диске., Максимальный размер файлов которые можно положить в эту папку не превышает 10 ГБ. Мне нужно больше. При этом места на самом диске у меня 1 ТБ. Как быть?
Подскажите, можно ли использовать диск как хостинг изображений для сайта, нужно ли публиковать каждое фото и получать ссылку на него, или же можно опубликовать папку и получить url через который можно забирать изображения для превью товаров на сайте итд?
Не нашел в REST API методов для доступа к загруженным фото и видео (через автозагрузку диска). Каким образом можно заливать/удалять фото и видео из своего приложения?