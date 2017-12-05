Клуб API Диска

декабрь 2017
БАГ В СМС
5 декабря 2017, 18:40

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10 комментариев
ПИРАМИДА
5 декабря 2017, 18:44

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Нет комментариев
Размер папки яндекс диска
7 декабря 2017, 18:15

Добрый день! У меня открыт доступ к одной из папок в яндекс диске., Максимальный размер файлов которые можно положить в эту папку не превышает 10 ГБ. Мне нужно больше. При этом места на самом диске у меня 1 ТБ. Как быть?

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Можно ли использовать диск как хостинг изображений для сайта?
9 декабря 2017, 13:29

Подскажите, можно ли использовать диск как хостинг изображений для сайта, нужно ли публиковать каждое фото и получать ссылку на него, или же можно опубликовать папку и получить url через который можно забирать изображения для превью товаров на сайте итд?

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API для работы с фото/видео. Доступ к загруженным Автозагрузкой фото/видео
14 декабря 2017, 11:45

Не нашел в REST API методов для доступа к загруженным фото и видео (через автозагрузку диска). Каким образом можно заливать/удалять фото и видео из своего приложения?

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