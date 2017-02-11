Консольный клиент для Linux успешно отлавливает момент изменения прав на файлы, однако при синхронизации права ставятся в соответствии с содержащий файл папки. Права на исполнения вовсе трутся.

Было бы очень замечательно если бы права на файлы и каталоги (POSIX) корректно переносились с устройства на устройство, когда оба этих устройства поддерживают POSIX вариант управления правами.

Я понимаю, что с windows все запущено - там posix права - только с костылями поддерживается, там своя кухня с правами. И скорее всего выработать совместимую модель для Linux и windows не удастся. Но можно же сохранять права в разных форматах, и уже на клиенте решать какой вариант прав применять к фалам на данной конкретной машине.