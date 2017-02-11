Собственно вопрос в теме, когда починят АПИ диска?
При попытке загрузки 503 ошибка
Собственно вопрос в теме, когда починят АПИ диска?
При попытке загрузки 503 ошибка
Сегодня в рамках поддержки Отечественных сервисов в стенах МГТУ им. Баумана стартовал новый проект под названием Yandex Disk Operations. Проект предназначен для решения таких часто встречаемых задач при работе с облачными хранилищами, как удаления повторяющейся информации, объединение содержимого хранилащ, перенос содержимого хранилища без необходимости загрузки данных на сторону клиента, удобный поиск с использованием метаинформации и много другое.
Стоит отдельно сказать спасибо разработчикам сервиса Яндекс.Диск за удобное API и отличную документацию. Всем спасибо за внимание, мы будем держать вас в курсе событий.
С сегодняшнего дня не могу загрузить файлы в Диск с помощью CURL. Выдает ошибку с кодом 500. Код никак не менял. В чем проблема?
Консольный клиент для Linux успешно отлавливает момент изменения прав на файлы, однако при синхронизации права ставятся в соответствии с содержащий файл папки. Права на исполнения вовсе трутся.
Было бы очень замечательно если бы права на файлы и каталоги (POSIX) корректно переносились с устройства на устройство, когда оба этих устройства поддерживают POSIX вариант управления правами.
Я понимаю, что с windows все запущено - там posix права - только с костылями поддерживается, там своя кухня с правами. И скорее всего выработать совместимую модель для Linux и windows не удастся. Но можно же сохранять права в разных форматах, и уже на клиенте решать какой вариант прав применять к фалам на данной конкретной машине.