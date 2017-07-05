Добрый день!

Имеются несколько ссылок на папки ЯД. Эти папки периодически владелец обновляет и добавляет новые файлы. Новые файлы попадают в самый конец папки. Можно ли как-то с помощью API делать сортировку файлов по дате добавления по убыванию (новые сверху)?

П.С.: Впринципи, если бы была нормальная постраничная "пагинация", можно было бы перейти на последнию страницу. Но сейчас файлы подгружаются динамически при прокрутке страницы. Это очень не удобно и очень напрягаят когда файлов очень много (в основном это фото с разных мероприятий). От большого количество элементов на странице браузеры начинают медленно работать или зависать.