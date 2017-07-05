Клуб API Диска

июль 2017
Периодически ошибка 404
5 июля 2017, 17:05

Доброго пр попытке загрузить  через  Yandex\Disk\DiskClient 

uploadFile начало вываливаться Service responded with error code: «404» and message: «Not Found» c чем может быть связана? закономерности вообще не могу понять то грузит то нет.

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Сортировка и пагинация
18 июля 2017, 11:45

Добрый день!

Имеются несколько ссылок на папки ЯД. Эти папки периодически владелец обновляет и добавляет новые файлы. Новые файлы попадают в самый конец папки. Можно ли как-то с помощью API делать сортировку  файлов по дате добавления по убыванию (новые сверху)?

П.С.: Впринципи, если бы была нормальная постраничная "пагинация", можно было бы перейти на последнию страницу. Но сейчас файлы подгружаются динамически при прокрутке страницы. Это очень не удобно и очень напрягаят когда файлов очень много (в основном это фото с разных мероприятий). От большого количество элементов на странице браузеры начинают медленно работать или зависать.

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Не могу получить превьюшки файлов с диска
18 июля 2017, 21:27

Ссылки на картинки приходят и через браузер все прекрасно открывается, а вот через приложение никак.

            StorageFile file = null;
            StorageFolder folder = Windows.Storage.ApplicationData.Current.LocalFolder;
            file = await folder.CreateFileAsync("icon"+ rndInt, CreationCollisionOption.OpenIfExists);
            cli.DefaultRequestHeaders.Add("Authorization", this.Token);
            BackgroundDownloader downloader = new BackgroundDownloader();
            DownloadOperation downloadOperation = null;
            downloader.Method = "GET";
            downloader.SetRequestHeader("Authorization", this.Token);
            downloadOperation = downloader.CreateDownload(uri, file);

            await downloadOperation.StartAsync();

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Яндекс Диск,REST
яндекс.диск и icloud
19 июля 2017, 02:13

Помогите разобраться: скачал на свой mac mini яндекс.диск который использовал на винде, система закачивает 50гб информации которая храниться на яндекс.диске на жесткий диск, а потом эти 50гб пытается загрузить в icloud. Как отключить загрузку инфы с Яндекс.диска на icloud? А то получается, что инфа с одного облачного хранилища загружается на другое(масло масленное)

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Синхронизация яндекс.дтска
API Диска
26 июля 2017, 20:31

У меня есть сайт с фильмами,фильмы на сайте хранятся на яндекс диске,я их оттуда добавляю в сайт с помощю iframe но кажды божы день я должен менят iframe,можно ли как то по проще фильмы на сайт добавлят ????

Команда яндекс пожалуйста не игнорте вы уже достали со своей техподдержкой. Помощи от вас почти нуливая.

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Управление токеном
31 июля 2017, 16:29

Для получения токена пользователя перенаправляют на страницу, где он должен разрешить доступ к своим данным.
Потом его редиректом перебрасывают обратно на сервис и выдают токен.
Но вот в чем проблема, что с этим токеном дальше делать, как хранить, ведь получив чужой токен, я могу получить доступ к данным этого пользователя?
Как безопасно реализовать управление токеном?

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OAuth,webdav,токены
Загрузка файлов в другой акк
31 июля 2017, 23:58

Добрый вечер, почему так происходит, я заказчиваю файлы в общую папку которая находится  у другого пользователя, а место занимает мой диск!!! Можно было мой диск использовать как кэш и освобождать когда все файлы перекинутся, потому что файлы находится на друггом аккунте и мне не пренадлежит . Заранее спасибо.

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Программы и приложения