Доброго пр попытке загрузить через Yandex\Disk\DiskClient
uploadFile начало вываливаться Service responded with error code: «404» and message: «Not Found» c чем может быть связана? закономерности вообще не могу понять то грузит то нет.
Доброго пр попытке загрузить через Yandex\Disk\DiskClient
uploadFile начало вываливаться Service responded with error code: «404» and message: «Not Found» c чем может быть связана? закономерности вообще не могу понять то грузит то нет.
Добрый день!
Имеются несколько ссылок на папки ЯД. Эти папки периодически владелец обновляет и добавляет новые файлы. Новые файлы попадают в самый конец папки. Можно ли как-то с помощью API делать сортировку файлов по дате добавления по убыванию (новые сверху)?
П.С.: Впринципи, если бы была нормальная постраничная "пагинация", можно было бы перейти на последнию страницу. Но сейчас файлы подгружаются динамически при прокрутке страницы. Это очень не удобно и очень напрягаят когда файлов очень много (в основном это фото с разных мероприятий). От большого количество элементов на странице браузеры начинают медленно работать или зависать.
Ссылки на картинки приходят и через браузер все прекрасно открывается, а вот через приложение никак.
StorageFile file = null; StorageFolder folder = Windows.Storage.ApplicationData.Current.LocalFolder; file = await folder.CreateFileAsync("icon"+ rndInt, CreationCollisionOption.OpenIfExists); cli.DefaultRequestHeaders.Add("Authorization", this.Token); BackgroundDownloader downloader = new BackgroundDownloader(); DownloadOperation downloadOperation = null; downloader.Method = "GET"; downloader.SetRequestHeader("Authorization", this.Token); downloadOperation = downloader.CreateDownload(uri, file); await downloadOperation.StartAsync();
Помогите разобраться: скачал на свой mac mini яндекс.диск который использовал на винде, система закачивает 50гб информации которая храниться на яндекс.диске на жесткий диск, а потом эти 50гб пытается загрузить в icloud. Как отключить загрузку инфы с Яндекс.диска на icloud? А то получается, что инфа с одного облачного хранилища загружается на другое(масло масленное)
У меня есть сайт с фильмами,фильмы на сайте хранятся на яндекс диске,я их оттуда добавляю в сайт с помощю iframe но кажды божы день я должен менят iframe,можно ли как то по проще фильмы на сайт добавлят ????
Команда яндекс пожалуйста не игнорте вы уже достали со своей техподдержкой. Помощи от вас почти нуливая.
Для получения токена пользователя перенаправляют на страницу, где он должен разрешить доступ к своим данным.
Потом его редиректом перебрасывают обратно на сервис и выдают токен.
Но вот в чем проблема, что с этим токеном дальше делать, как хранить, ведь получив чужой токен, я могу получить доступ к данным этого пользователя?
Как безопасно реализовать управление токеном?
Добрый вечер, почему так происходит, я заказчиваю файлы в общую папку которая находится у другого пользователя, а место занимает мой диск!!! Можно было мой диск использовать как кэш и освобождать когда все файлы перекинутся, потому что файлы находится на друггом аккунте и мне не пренадлежит . Заранее спасибо.