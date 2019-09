Здесь формируется на отправку запрос(в документации яндекс написано, что параметры path и from должны иметь url формат, я параметры написал вручную:

new AsyncTask<Void, Void, Void>() { @Override protected Void doInBackground(Void... params) { RestClient client = null; try { client = RestClientUtil.getInstance(credentials); client.move("%2F1.jpg", "%2F211.jpg", false); } catch (HttpCodeException ex) { Log.d(TAG, "renameMoveItem", ex); sendException(ex.getResponse().getDescription()); } catch (IOException | ServerException ex) { Log.d(TAG, "renameMoveItem", ex); sendException(ex); } return null; } @Override protected void onPostExecute(Void aVoid) { RenameMoveItemFragment targetFragment = (RenameMoveItemFragment) getTargetFragment(); if (targetFragment != null) { targetFragment.onComplete(); } } }.execute(); }

вот сам интерфейс c sdk:

@POST("/v1/disk/resources/move") Link move(@Query("from") String from, @Query("path") String path, @Query("overwrite") Boolean overwrite) throws IOException, ServerIOException;

ВОТ ЛОГИ:

FATAL EXCEPTION: AsyncTask #2 Process: com.example.gibkin.multycloud, PID: 10297 java.lang.RuntimeException: An error occurred while executing doInBackground() at android.os.AsyncTask$3.done(AsyncTask.java:309) at java.util.concurrent.FutureTask.finishCompletion(FutureTask.java:354) at java.util.concurrent.FutureTask.setException(FutureTask.java:223) at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:242) at android.os.AsyncTask$SerialExecutor$1.run(AsyncTask.java:234) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1113) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:588) at java.lang.Thread.run(Thread.java:818) Caused by: java.lang.NullPointerException: Attempt to invoke virtual method 'boolean android.os.Handler.post(java.lang.Runnable)' on a null object reference at com.example.gibkin.multycloud.yandex.example.IODialogRetainedFragment.sendException(IODialogRetainedFragment.java:32) at com.example.gibkin.multycloud.yandex.example.IODialogRetainedFragment.sendException(IODialogRetainedFragment.java:28) at com.example.gibkin.multycloud.yandex.example.RenameMoveItemFragment$RenameMoveItemRetainedFragment$1.doInBackground(RenameMoveItemFragment.java:144) at com.example.gibkin.multycloud.yandex.example.RenameMoveItemFragment$RenameMoveItemRetainedFragment$1.doInBackground(RenameMoveItemFragment.java:130) at android.os.AsyncTask$2.call(AsyncTask.java:295) at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:237) at android.os.AsyncTask$SerialExecutor$1.run(AsyncTask.java:234) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1113) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:588) at java.lang.Thread.run(Thread.java:818)