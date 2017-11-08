Здравствуйте! Не могу отключить повторяемый платёж ! Перекидывает на страницу которая не работает! Что мне делать? Или это так задумано чтобы снимать с нас деньги?
При получении списка файлов методом cloud-api.yandex.net/v1/disk/resources?path=disk:/&offset=0 в теле ответа в некоторых «public_url» в ссылке нехватает нескольких букв и они соответственно не работают. Большинство ссылок верные, но есть косяки.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, разрешение "Запись в любом месте на Диске" позволяет следующие методы?
- удалять файлы в любом месте на диске?
- читать файлы, которые были созданы данным приложением?
Благодарю!
Добрый день. Будет ли в новой версии облачного яндекс диска функция разбивки хранения файлов и папок, к некотрым файлам нужен постоянный доступ и их удобней хранить на компьютере, но что бы при этом они синхранизировались с диском в облаке, тогда как в к остальным файлам не нужен столь частый доступ.