Клуб API Диска

ноябрь 2017
Не могу отключить повторяемый платеж
8 ноября 2017, 11:17

Здравствуйте! Не могу отключить повторяемый платёж ! Перекидывает  на страницу которая не работает! Что мне делать? Или это так задумано чтобы снимать с нас деньги?

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Осторожно! Некоторые public_url неверные.
9 ноября 2017, 12:49

При получении списка файлов методом cloud-api.yandex.net/v1/disk/resources?path=disk:/&offset=0 в теле ответа в некоторых «public_url» в ссылке нехватает нескольких букв и они соответственно не работают. Большинство ссылок верные, но есть косяки.

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Ошибка в методе
Запись в любом месте на Диске
13 ноября 2017, 12:49

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, разрешение "Запись в любом месте на Диске" позволяет следующие методы?

- удалять файлы в любом месте на диске?

- читать файлы, которые были созданы данным приложением?

Благодарю!

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Хранение файлов на компьютере и в облаке
27 ноября 2017, 19:34

Добрый день. Будет ли в новой версии облачного яндекс диска функция разбивки хранения файлов и папок, к некотрым файлам нужен постоянный доступ и их удобней хранить на компьютере, но что бы при этом они синхранизировались с диском в облаке, тогда как в к остальным файлам не нужен столь частый доступ.

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