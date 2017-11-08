Добрый день. Будет ли в новой версии облачного яндекс диска функция разбивки хранения файлов и папок, к некотрым файлам нужен постоянный доступ и их удобней хранить на компьютере, но что бы при этом они синхранизировались с диском в облаке, тогда как в к остальным файлам не нужен столь частый доступ.