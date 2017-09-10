Добрый вечер.

Есть ли способ найти файл по имени или части имени, а также получить список последних добавленных файлов. Просто каждый раз методом перебора делать как то криво. В документации не нашел про это:

https://tech.yandex.ru/disk/doc/dg/yandex-disk-dg.pdf



Код получения списка:

ИмяСервера = "cloud-api.yandex.net"; ОтносительныйURL = "/v1/disk/resources?path=" + Путь + "&offset=" + XMLСтрока(Смещение); Заголовки = Новый Соответствие; Заголовки.Вставить("Accept", "application/json"); Заголовки.Вставить("Content-Type", "application/json"); Заголовки.Вставить("Authorization", "OAuth " + Токен); HttpЗапрос = Новый HTTPЗапрос(ОтносительныйURL, Заголовки); HttpСоединение = Новый HTTPСоединение(ИмяСервера, 443,,,, 60, Новый ЗащищенноеСоединениеOpenSSL); HttpОтвет = HttpСоединение.Получить(HttpЗапрос); ТелоОтвета = HttpОтвет.ПолучитьТелоКакСтроку(КодировкаТекста.UTF8); ОбработатьКодСостояния(HttpОтвет, ОтносительныйURL, ТелоОтвета); Чтение = Новый ЧтениеJSON; Чтение.УстановитьСтроку(ТелоОтвета); Ответ = ФабрикаXDTO.ПрочитатьJSON(Чтение); Если Ответ._embedded.total - Ответ._embedded.offset > 1 Тогда Для Каждого Item Из Ответ._Embedded.Items.Items Цикл Стр = СписокФайлов.Добавить(); Стр.Имя = Item.Name; Стр.Тип = Item.Type; Стр.Путь = Item.Path; КонецЦикла; ИначеЕсли Ответ._embedded.total - Ответ._embedded.offset = 1 Тогда Стр = СписокФайлов.Добавить(); Стр.Имя = Ответ._Embedded.Items.Items.Name; Стр.Тип = Ответ._Embedded.Items.Items.Type; Стр.Путь = Ответ._Embedded.Items.Items.Path; КонецЕсли; Если Ответ._embedded.total > Ответ._embedded.limit + Ответ._embedded.offset Тогда СписокФайлов(Путь, Мин(Смещение + Ответ._embedded.limit, Ответ._embedded.total)); КонецЕсли;