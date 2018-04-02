Я создал приложение, создал отладочный токен к нему и пытаюсь получить ссылку на загрузку файла на Я-диск:

https://cloud-api.yandex.net:443/v1/disk/resources/upload?path=test.txt

В заголовке :

Accept - AQAAAAAm... отладочный токен.

Однако в ответ приходит

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 Final//EN">

<title>500 Internal Server Error</title><h1>Internal Server Error</h1> <p>The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Either the server is overloaded or there is an error in the application.</p>

Тот же самый запрос в полигоне работает в чем дело ? текст ошибки обсолютно не информативен - сервер работает нормально. Нужно указать еще параметры ? В чем ошибка ? Спасибо!