Добрый день! Со вчерашнего вечера, не могу загрузить файлы. Даже маленького размера.
До этого, всегда все файлы загружались хорошо.
Добрый день! Со вчерашнего вечера, не могу загрузить файлы. Даже маленького размера.
До этого, всегда все файлы загружались хорошо.
Не могу очистить корзину с файлами.
Хочу вставить ссылку в тег img, но диск позволяет лишь получить preview (но оно требует авторизации), либо могу получтиь только public_url, который возвращает html
Я создал приложение, создал отладочный токен к нему и пытаюсь получить ссылку на загрузку файла на Я-диск:
https://cloud-api.yandex.net:443/v1/disk/resources/upload?path=test.txt
В заголовке :
Accept - AQAAAAAm... отладочный токен.
Однако в ответ приходит
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 Final//EN">
<title>500 Internal Server Error</title><h1>Internal Server Error</h1>
<p>The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Either the server is overloaded or there is an error in the application.</p>
Тот же самый запрос в полигоне работает в чем дело ? текст ошибки обсолютно не информативен - сервер работает нормально. Нужно указать еще параметры ? В чем ошибка ? Спасибо!
почему в настройках нет возможности выбрать каталоги с которыми нужно синхронизироваться? неужели это не очевидный функционал?