Клуб API Диска

апрель 2018
Не работает загрузка файлов
2 апреля 2018, 11:02

Добрый день! Со вчерашнего вечера, не могу загрузить файлы. Даже маленького размера. 

До этого, всегда все файлы загружались хорошо. 

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Загрузка файлов
Не удаляется папка
6 апреля 2018, 19:24

Не могу очистить корзину с файлами.

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Как получить прямую ссылку на изображение?
19 апреля 2018, 12:10

Хочу вставить ссылку в тег img, но диск позволяет лишь получить preview (но оно требует авторизации), либо могу получтиь только public_url, который возвращает html

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Как получить ссылку на загрузку за пределами полигона
22 апреля 2018, 17:58

Я создал приложение, создал  отладочный токен к нему и пытаюсь получить ссылку на загрузку файла на Я-диск:

https://cloud-api.yandex.net:443/v1/disk/resources/upload?path=test.txt

В заголовке :

Accept -  AQAAAAAm... отладочный токен.

Однако в ответ приходит 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 Final//EN">

<title>500 Internal Server Error</title><h1>Internal Server Error</h1>

<p>The server encountered an internal error and was unable to complete your request.  Either the server is overloaded or there is an error in the application.</p>

Тот же самый запрос в полигоне работает в чем дело ? текст ошибки обсолютно не информативен - сервер работает нормально. Нужно указать еще параметры ? В чем ошибка ? Спасибо!

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Яндекс Диск,API,REST,OAuth
указать каталоги для синхронизации
27 апреля 2018, 13:17

почему в настройках нет возможности выбрать каталоги с которыми нужно синхронизироваться? неужели это не очевидный функционал?

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синхронизация