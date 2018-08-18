Добрый день!
Установил программу ЯндексДиск на Макбук. Создал папку на компе, закачал в нее файлы (видео, порядка 9 Гб) и вот уже почти неделю не могу синхронизировать ее с облаком. Закачалось лишь 3 файла. Посоветуйте, пожалуйста, что делать.
P.S. Нашел в описании ЯндексДиска функционал программы (см. ниже). У меня такого в Finder вообще нет. Просто папка ЯндексДиск без какого-то либо отображения статуса загрузки.
Состояние синхронизации в программе
"Статус синхронизации отображается на значке файла или папки.
- — идет синхронизация;
- — файл или папка хранится на компьютере;
- — содержимое папки частично хранится на компьютере;
- — файл или папка хранится только в облаке;
- — состояние синхронизации неизвестно;
- — ошибка синхронизации.
Чтобы увидеть, с какой скоростью идет синхронизация, наведите курсор на значок Яндекс.Диска: скорость загрузки и скачивания будет указана во всплывающем окне."