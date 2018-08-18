Добрый день!

Установил программу ЯндексДиск на Макбук. Создал папку на компе, закачал в нее файлы (видео, порядка 9 Гб) и вот уже почти неделю не могу синхронизировать ее с облаком. Закачалось лишь 3 файла. Посоветуйте, пожалуйста, что делать.

P.S. Нашел в описании ЯндексДиска функционал программы (см. ниже). У меня такого в Finder вообще нет. Просто папка ЯндексДиск без какого-то либо отображения статуса загрузки.





Состояние синхронизации в программе

"Статус синхронизации отображается на значке файла или папки.

— идет синхронизация;

— идет синхронизация; — файл или папка хранится на компьютере;

— файл или папка хранится на компьютере; — содержимое папки частично хранится на компьютере;

— содержимое папки частично хранится на компьютере; — файл или папка хранится только в облаке;

— файл или папка хранится только в облаке; — состояние синхронизации неизвестно;

— состояние синхронизации неизвестно; — ошибка синхронизации.

Чтобы увидеть, с какой скоростью идет синхронизация, наведите курсор на значок Яндекс.Диска: скорость загрузки и скачивания будет указана во всплывающем окне."