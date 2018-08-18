Клуб API Диска

август 2018
Не работает синхронизация файлов в приложении Яндекс диск для Mac OS
18 августа 2018, 13:02

Добрый день!

Установил программу ЯндексДиск на Макбук. Создал папку на компе, закачал в нее файлы (видео, порядка 9 Гб) и вот уже почти неделю не могу синхронизировать ее с облаком. Закачалось лишь 3 файла. Посоветуйте, пожалуйста, что делать.

P.S. Нашел в описании ЯндексДиска функционал программы (см. ниже). У меня такого в Finder вообще нет. Просто папка ЯндексДиск без какого-то либо отображения статуса загрузки. 

 

Состояние синхронизации в программе

"Статус синхронизации отображается на значке файла или папки.

  •  — идет синхронизация;
  •  — файл или папка хранится на компьютере;
  •  — содержимое папки частично хранится на компьютере;
  •  — файл или папка хранится только в облаке;
  •  — состояние синхронизации неизвестно;
  •  — ошибка синхронизации.

Чтобы увидеть, с какой скоростью идет синхронизация, наведите курсор на значок Яндекс.Диска: скорость загрузки и скачивания будет указана во всплывающем окне."

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смешивание данных в общих папках
23 августа 2018, 21:55

столкнулся с интересной проблемой
Есть пользователь "А" на яндексе хранит бекапы файлов, назвал папку backups.

Есть пользователь "Б" на яндексе хранит бекапы файлов, назвал папку backups.

Оба этих пользователя дают доступ к своим папкам третьему пользователю "В".

Пользователь "В" при помощи официального приложения для windows, загружает некоторые файлы пользователя "А" и некоторые пользователя"Б", и тут происходит чудо

Пользователь "Б" видит файлы пользователя "А", те, которые были загружены локально пользователем "В", равно как пользователь "А" видит файлы пользователя "Б", те которые были сихронизированы с локальной папкой пользователем "В" и происходит это по той причине, что папки имеют одинаковое название, так вот есть предложение к разработчикам клиента для windows, для не своих папок яндекс диска присваивать имя папки + имя владельца, для локальной папки при синхронизации диска

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Документы с Яндекс диска через iframe на сайте
29 августа 2018, 10:23

Доброго времени суток. Можно ли как-нибудь реализовать возможность отображения документов которые находятся на яндекс диске через iframe (или другой вариант) на своем сайте ? 
 

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Авторизация API Диска
29 августа 2018, 14:29

Всем привет! Решил разобраться с Яндекс Диск Api в C#, а именно WebDAV API(https://tech.yandex.ru/disk/webdav/). Скачал пример использования с гитхаба (https://github.com/yandex-disk/yandex-disk-sdk-csharp). Зарегистрировал приложение и получил  id приложения, но авторезироваться в приложении из примера так и не получилось.

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