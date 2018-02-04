Не могу удалить на Диске не нужную папку. Что делать?
Исчезновение размера у пользовательских папок, приводит к тому, что вызов функции GetListAsync (Sdk - C# (Windows, Windows Store и Windows Phone)) завершается ошибкой. Причина в следующем: класс ResponseParser (ResponseParser.cs) проекта Disk.Sdk, строка 73
itemInfo.ContentLength = int.Parse(reader.Value);
Для папки диска значение reader.Value равно string.empty, соответственно попытка преобразовать это значение в число вызывает исключение.
После установки клиента с AUR yandex-disk 0.1.5.978-2
Запускаю yandex-disk setup
Ввожу свои данные и вижу это
Error: unable to log in, check username, password, and network settings
Я ввожу верные данные и верный пароль от аккаунта. Т.к. ровно с теми же данными я аворизовался на винде. Тутже множественный повтор ввода и результат один.
Система linux-manjaro 64
Точно также не работает ключ --exclude-dirs при использовании консольного клиента. Эта проблемма была до переустановки консольного клиента.
Так вот, что бы я не делал, какой бы путь не писал, как бы ключ не ставил. Синхронизация, как шла так и идет по всем папкам! И не важно, где я прописываю исключение, в конфиге или ключом.
Есть необходимость сохранить в папке Загрузки файл с другого аккаунта.
В полигоне с нужными параметрами этот метод не представлен
https://cloud-api.yandex.net/v1/disk/resources/download ? public_key=<ключ опубликованного ресурса> & [path=<путь к ресурсу>] & [name=<имя сохраненного файла>]
path — Путь внутри публичной папки. Следует указать, если в значении параметра public_keyпередан ключ публичной папки, в которой находится нужный файл.
Передаю public_key и name, path не нужен, так как public_key от файла, а не от папки.
Если не указывать параметр path в ответ приходит сообщение что он обязательный. Если указать «/» возвращает ссылку на скачивание и в папке «Загрузки» ни чего не появляется.
Что нужно передать в параметре path, чтобы сохранить публичный файл из другого аккаунта в своей папке «Загрузки» ?
Помогите пожалуйста, второй день ковыряю, нервы сдают.
всё остальное работает, кроме этого метода.
Не могу очистить корзину. Пишет, что файл доступен только для чтения. Помогите pls