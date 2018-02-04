Клуб API Диска

февраль 2018
Удаление файлов
4 февраля 2018, 20:29

Не могу удалить на Диске не нужную папку. Что делать?

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GetListAsync
8 февраля 2018, 18:01

Исчезновение размера у пользовательских папок, приводит к тому, что вызов функции  GetListAsync (Sdk - C# (Windows, Windows Store и Windows Phone)) завершается ошибкой. Причина в следующем:  класс ResponseParser (ResponseParser.cs)  проекта Disk.Sdk,  строка 73

itemInfo.ContentLength = int.Parse(reader.Value);

Для папки диска значение reader.Value равно  string.empty, соответственно попытка преобразовать это значение в число вызывает исключение.

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webdav,sdk
Аворизация в диске
13 февраля 2018, 12:00

После установки клиента с AUR yandex-disk  0.1.5.978-2

Запускаю yandex-disk setup

Ввожу свои данные и вижу это

Error: unable to log in, check username, password, and network settings

Я ввожу верные данные и верный пароль от аккаунта.  Т.к. ровно с теми же данными я аворизовался на винде. Тутже множественный повтор ввода и результат один.

Система linux-manjaro 64

Точно также не работает ключ --exclude-dirs при использовании консольного клиента. Эта проблемма была до переустановки консольного клиента.

Так вот, что бы я не делал, какой бы путь не писал, как бы ключ не ставил. Синхронизация, как шла так и идет по всем папкам! И не важно, где я прописываю исключение, в конфиге или ключом.

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Сохранить в папке Загрузки файл с другого аккаунта
17 февраля 2018, 10:52

Есть необходимость сохранить в папке Загрузки файл с другого аккаунта.

В полигоне с нужными параметрами этот метод не представлен 

В справке написано 

https://cloud-api.yandex.net/v1/disk/resources/download
 ? public_key=<ключ опубликованного ресурса>
 & [path=<путь к ресурсу>]
 & [name=<имя сохраненного файла>]

path — Путь внутри публичной папки. Следует указать, если в значении параметра public_keyпередан ключ публичной папки, в которой находится нужный файл.

Передаю public_key и namepath не нужен, так как public_key от файла, а не от папки.

Если не указывать параметр path в ответ приходит сообщение что он обязательный. Если указать «/» возвращает ссылку на скачивание и в папке «Загрузки» ни чего не появляется

Что нужно передать в параметре path, чтобы сохранить публичный файл из другого аккаунта в своей папке «Загрузки» ?

Помогите пожалуйста, второй день ковыряю, нервы сдают.

всё остальное работает, кроме этого метода.

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папка Загрузки,сохранение,path,/v1/disk/resources/download,пустой параметр
Не могу очистить корзину
27 февраля 2018, 10:43

Не могу очистить корзину. Пишет, что файл доступен только для чтения. Помогите pls

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