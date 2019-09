После установки клиента с AUR yandex-disk 0.1.5.978-2

Запускаю yandex-disk setup

Ввожу свои данные и вижу это

Error: unable to log in, check username, password, and network settings

Я ввожу верные данные и верный пароль от аккаунта. Т.к. ровно с теми же данными я аворизовался на винде. Тутже множественный повтор ввода и результат один.

Система linux-manjaro 64

Точно также не работает ключ --exclude-dirs при использовании консольного клиента. Эта проблемма была до переустановки консольного клиента.

Так вот, что бы я не делал, какой бы путь не писал, как бы ключ не ставил. Синхронизация, как шла так и идет по всем папкам! И не важно, где я прописываю исключение, в конфиге или ключом.