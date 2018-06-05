Добрый день, можете как-то оповещать о проблемах со скоростью закачки, скачки файлов с ядиска. А то сегодня с утра и до 21 00 была очень медленная скорость синхронизации 200 кб — 1 мб. при том что у меня волокно 24 мб в сек
Добрый день! Не подскажите, раньше при наведении курсора на яндекс диск в трее показывало в процентах, сколько синхронизировано и скорость ..а сейчас такого нет.. Это версия такая или в настройках где-то есть? Хотелось бы вернуть такую опцию)
Спасибо!
Пару лет назад допиливал клиент в SDK для авторизации посредством BasicAuthentication, получилось и работало. На текущий момент перестало, при получении ответа либо "Input string was not in a correct format." либо другие ошибки (Conflict, MethodNotAllowed).
Заголовок запроса формируется следующим образом:
public static HttpWebRequest CreateRequest(SdkBasicAuthUserInfo basicAuthInfo, string path = "/") { var url = WebDavYD.ApiUrl + path; var request = WebRequest.CreateHttp(url); request.Accept = "*/*"; request.Headers["Depth"] = "1"; request.Headers["Authorization"] = "Basic " + Convert.ToBase64String(Encoding.UTF8.GetBytes(basicAuthInfo.Login + ":" + basicAuthInfo.Password)); CommonServiceManager.CommonService.SetCustomHeader(request); return request; }
В чем может быть проблема?
Продолжает работать создание каталога, но не получается запросить содержимое.
Загрузка файлов в диск вроде бы работает, данные передаются, но по окончании получаю ошибку 'The remote server returned an error: (409) Conflict.' и в диске закачанный файл отсутствует.
OAuth не вариант, т.к. приложение только для личных целей, и внезапное прекращение работы при прекращении срока действия токена нежелательно.
Либо как получить токен OAuth без ограничения по сроку действия?
Ранее для порционной загрузки файлов на диск я использовал следующие заголовки (пример)
Content-Length: 300;
Size: 1000;
Content-Range: bytes 0-299/1000;
Год назад это работало, сейчас отдает следующее
Service responded with error code: «404» and message: «Not Found»