Пару лет назад допиливал клиент в SDK для авторизации посредством BasicAuthentication, получилось и работало. На текущий момент перестало, при получении ответа либо "Input string was not in a correct format." либо другие ошибки (Conflict, MethodNotAllowed).

Заголовок запроса формируется следующим образом:

public static HttpWebRequest CreateRequest(SdkBasicAuthUserInfo basicAuthInfo, string path = "/") { var url = WebDavYD.ApiUrl + path; var request = WebRequest.CreateHttp(url); request.Accept = "*/*"; request.Headers["Depth"] = "1"; request.Headers["Authorization"] = "Basic " + Convert.ToBase64String(Encoding.UTF8.GetBytes(basicAuthInfo.Login + ":" + basicAuthInfo.Password)); CommonServiceManager.CommonService.SetCustomHeader(request); return request; }

В чем может быть проблема?

Продолжает работать создание каталога, но не получается запросить содержимое.

Загрузка файлов в диск вроде бы работает, данные передаются, но по окончании получаю ошибку 'The remote server returned an error: (409) Conflict.' и в диске закачанный файл отсутствует.

OAuth не вариант, т.к. приложение только для личных целей, и внезапное прекращение работы при прекращении срока действия токена нежелательно.

Либо как получить токен OAuth без ограничения по сроку действия?