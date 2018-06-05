Клуб API Диска

июнь 2018
синхронизация очень медленная
5 июня 2018, 21:18

Добрый день, можете как-то оповещать о проблемах со скоростью закачки, скачки файлов с ядиска.  А то сегодня с утра и до 21 00 была очень медленная скорость синхронизации 200 кб — 1 мб. при том что у меня волокно  24 мб в сек 

Нет комментариев
индикация синхронизации
9 июня 2018, 19:15

Добрый день! Не подскажите, раньше при наведении курсора на яндекс диск в трее показывало в процентах, сколько синхронизировано и скорость ..а сейчас такого нет.. Это версия такая или в настройках где-то есть? Хотелось бы вернуть такую опцию)

Спасибо!

Нет комментариев
Авторизация посредством BasicAuthentication
13 июня 2018, 01:47

Пару лет назад допиливал клиент в SDK для авторизации посредством BasicAuthentication, получилось и работало. На текущий момент перестало, при получении ответа либо "Input string was not in a correct format." либо другие ошибки (Conflict, MethodNotAllowed).

Заголовок запроса формируется следующим образом:

public static HttpWebRequest CreateRequest(SdkBasicAuthUserInfo basicAuthInfo, string path = "/")
        {
            var url = WebDavYD.ApiUrl + path;
            var request = WebRequest.CreateHttp(url);
            request.Accept = "*/*";
            request.Headers["Depth"] = "1";
            request.Headers["Authorization"] = "Basic " + Convert.ToBase64String(Encoding.UTF8.GetBytes(basicAuthInfo.Login + ":" + basicAuthInfo.Password));
            CommonServiceManager.CommonService.SetCustomHeader(request);
            return request;
        }

В чем может быть проблема?

Продолжает работать создание каталога, но не получается запросить содержимое.

Загрузка файлов в диск вроде бы работает, данные передаются, но по окончании получаю ошибку 'The remote server returned an error: (409) Conflict.' и в диске закачанный файл отсутствует.

OAuth не вариант, т.к. приложение только для личных целей, и внезапное прекращение работы при прекращении срока действия токена нежелательно.

Либо как получить токен OAuth без ограничения по сроку действия?

5 комментариев
webdav, BasicAuthentication
Не работает Content-Range
15 июня 2018, 06:59

Ранее для порционной загрузки файлов на диск я использовал следующие заголовки (пример)
Content-Length:  300;
Size: 1000;
Content-Range: bytes 0-299/1000;

Год назад это работало, сейчас отдает следующее
Service responded with error code: «404» and message: «Not Found»

3 комментария
webdav